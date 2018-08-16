Фото: vk.com/avarcomdtp

Серьезное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21124 произошло минувшей ночью на выезде из Бийска — машина снесла столб.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, авария случилась в 00:30 на трассе К-34. По данным полиции, водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, допустил выезд на левую обочину, съезд в кювет и столкновение с опорой.

В результате ДТП водитель не пострадал, однако его автомобиль получил очень серьезные повреждения.

Очевидцы в паблике Аварком Бийск "Все ДТП Бийска" отмечают, что водитель срезал бетонный столб "под корешок" и, вероятно, был нетрезв.