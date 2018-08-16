Строительство автомойки самообслуживания в туристическом кластере Барнаула напротив Демидовской площади продолжается, несмотря на запрет на работы со стороны администрации краевой столицы.
Как сообщили очевидцы, сейчас на объекте устанавливается освещение и завершаются монтажные работы. Эту информацию подтвердили владельцы объекта.
Как пояснил Amic.ru представитель сети автомоек самообслуживания Formula22 Евгений, они не получали никаких документов от мэрии о приостановке строительных работ. Поэтому логично, что они продолжаются и автомойка будет запущена уже осенью. В случае поступления жалобы владельцы будут смотреть на требования, предъявляемые мэрией. Отметим, что с момента, когда администрация краевой столицы потребовала прекратить возведение коммерческого объекта, прошло 7 дней.
Рядом с магазином торговой сети "Мария-Ра" по адресу Ползунова, 52, на перекрестке с проспектом Красноармейским начали возводить коммерческий объект. Речь идет об автомойке самообслуживания. При этом рядом нет никаких информационных щитов и разрешений на строительство. Возводят объект рядом с Демидовской площадью, которую называют уголком Санкт-Петербурга, и сереброплавильным заводом. Объект вызвал недовольство жителей краевой столицы. Территория принадлежит компании "Мария-Ра".
Представители Formula22 утверждали, что их автомойку можно будет разобрать за несколько часов и она не является объектом капитального строительства. При этом в мэрии говорили обратное.
Комментарии
Орошая поддержка бизнеса... Сначала разрешили, человек ввалил денег в проекты, разрешительные документы . А потом взяли и запретили. Идиотизм
Представители Formula22 утверждали, что их автомойку можно будет разобрать за несколько часов.
Вот и продемонстрируют свою скорость разборки.
16.08.2018 12:22
- гость -
Дело в том, что никто и не разрешал. Нет таких документов.
По крайней мере Бобров прямо так и заявил СМИ.
правильно правильно строить надо торговые центры и мойки предлагаю построить возле цума прямо посреди ленинского проспекта и сделать развязку . дворец спорта тоже сломать и построить торговый центр
мойке быть
Положения статьи 222 ГК РФ не применяются к самовольной установке движимых вещей, перемещаемых с одного места на другое полностью без какого-либо для них ущерба, путем разборки на разъемные конструкции, а также иных временных сооружений, не имеющих фундамента, то есть не связанных с землей.
На арендуемом участке ничего нельзя строить без разрешения собственника.
А Васька слушает, да ест
А как этот комментарий к новости относится? Земельный участок в частной собственности