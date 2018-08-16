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Строительство автомойки в центре Барнаула продолжили после запрета мэрии

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Владельцы утверждают, что пока не получали никаких документов о приостановлении работ

Строительство автомойки самообслуживания в туристическом кластере Барнаула напротив Демидовской площади продолжается, несмотря на запрет на работы со стороны администрации краевой столицы.

Как сообщили очевидцы, сейчас на объекте устанавливается освещение и завершаются монтажные работы. Эту информацию подтвердили владельцы объекта.

Как пояснил Amic.ru представитель сети автомоек самообслуживания Formula22 Евгений, они не получали никаких документов от мэрии о приостановке строительных работ. Поэтому логично, что они продолжаются и автомойка будет запущена уже осенью. В случае поступления жалобы владельцы будут смотреть на требования, предъявляемые мэрией. Отметим, что с момента, когда администрация краевой столицы потребовала прекратить возведение коммерческого объекта, прошло 7 дней.

Рядом с магазином торговой сети "Мария-Ра" по адресу Ползунова, 52, на перекрестке с проспектом Красноармейским начали возводить коммерческий объект. Речь идет об автомойке самообслуживания. При этом рядом нет никаких информационных щитов и разрешений на строительство. Возводят объект рядом с Демидовской площадью, которую называют уголком Санкт-Петербурга, и сереброплавильным заводом. Объект вызвал недовольство жителей краевой столицы. Территория принадлежит компании "Мария-Ра".

Представители Formula22 утверждали, что их автомойку можно будет разобрать за несколько часов и она не является объектом капитального строительства. При этом в мэрии говорили обратное.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

16.08.2018 12:22
- гость -

Орошая поддержка бизнеса... Сначала разрешили, человек ввалил денег в проекты, разрешительные документы . А потом взяли и запретили. Идиотизм

0  0
16.08.2018 12:31
Грантштейн

Представители Formula22 утверждали, что их автомойку можно будет разобрать за несколько часов.

Вот и продемонстрируют свою скорость разборки.

16.08.2018 12:22
- гость -
Дело в том, что никто и не разрешал. Нет таких документов.
По крайней мере Бобров прямо так и заявил СМИ.

0  0
16.08.2018 12:32
BLATNOI

правильно правильно строить надо торговые центры и мойки предлагаю построить возле цума прямо посреди ленинского проспекта и сделать развязку . дворец спорта тоже сломать и построить торговый центр

0  0
16.08.2018 12:32
- гость -

мойке быть

0  0
16.08.2018 12:34
Podkop

Положения статьи 222 ГК РФ не применяются к самовольной установке движимых вещей, перемещаемых с одного места на другое полностью без какого-либо для них ущерба, путем разборки на разъемные конструкции, а также иных временных сооружений, не имеющих фундамента, то есть не связанных с землей.

0  0
16.08.2018 12:44
- гость -

На арендуемом участке ничего нельзя строить без разрешения собственника.

0  0
16.08.2018 12:53
ленин папа

А Васька слушает, да ест

0  0
16.08.2018 13:09
Гостю 12:44

А как этот комментарий к новости относится? Земельный участок в частной собственности

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