Строительство автомойки самообслуживания в туристическом кластере Барнаула напротив Демидовской площади продолжается, несмотря на запрет на работы со стороны администрации краевой столицы.

Как сообщили очевидцы, сейчас на объекте устанавливается освещение и завершаются монтажные работы. Эту информацию подтвердили владельцы объекта.

Как пояснил Amic.ru представитель сети автомоек самообслуживания Formula22 Евгений, они не получали никаких документов от мэрии о приостановке строительных работ. Поэтому логично, что они продолжаются и автомойка будет запущена уже осенью. В случае поступления жалобы владельцы будут смотреть на требования, предъявляемые мэрией. Отметим, что с момента, когда администрация краевой столицы потребовала прекратить возведение коммерческого объекта, прошло 7 дней.

Рядом с магазином торговой сети "Мария-Ра" по адресу Ползунова, 52, на перекрестке с проспектом Красноармейским начали возводить коммерческий объект. Речь идет об автомойке самообслуживания. При этом рядом нет никаких информационных щитов и разрешений на строительство. Возводят объект рядом с Демидовской площадью, которую называют уголком Санкт-Петербурга, и сереброплавильным заводом. Объект вызвал недовольство жителей краевой столицы. Территория принадлежит компании "Мария-Ра".

Представители Formula22 утверждали, что их автомойку можно будет разобрать за несколько часов и она не является объектом капитального строительства. При этом в мэрии говорили обратное.