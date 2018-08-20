Сегодня очень важно понимать, что такое рациональная экономия и финансовая грамотность. Нет никаких сложных терминов, схем и графиков, никаких пошаговых инструкций, которые не работают в реальной жизни.

Для того, чтобы тратить деньги грамотно и рационально, не обязательно быть асом в области экономики. И уж тем более не обязательно ограничивать себя в том, чего по-настоящему хочется.

Бизнес-отель "Россия" предлагает отдохнуть в самом центре Белокурихи без лишних и ненужных трат. С 11 августа до 27 декабря 2018 г. действует новый прейскурант цен, и цены в нем значительно уменьшились.

Можно произвести расчет:

Категория "Стандарт". Прежняя цена на проживание с завтраком, включенным в стоимость, – 6050 рублей в сутки. Нынешняя цена – 4000. Экономия – 2050 рублей.

Категория "Студия". Прежняя цена на проживание + завтрак – 7850 рублей. Нынешняя цена – 5200. Экономия – 2650 рублей.

Категория "Люкс". Прежняя цена номера + завтрак – 9950 рублей. Нынешняя цена – 6500. Экономия – 3450 рублей.

В стоимость также входит посещение бассейна с термальным комплексом продолжительностью 2 часа (для гостей, проживающих в номерах "люкс", посещение бассейна с термальным комплексом и тренажерного зала без оплаты и временных ограничений), бесплатная парковка и Wi-Fi, а также приятные комплименты гостям: питьевая вода из алтайских источников, вечерний травяной чай с медом, посещение боулинга или бильярда на 2 часа именинникам в подарок.

В каждом номере есть вместительный гардероб, рабочее место, кондиционер, сейф, кабельное телевидение, мини-бар, гладильный центр и комплекты посуды и гигиенических принадлежностей.

На первом этаже бизнес-отеля располагается ресторан "Трапеза", в котором можно насладиться вкусными и полезными блюдами из алтайских натуральных продуктов. К слову сказать, меню было обновлено совсем недавно – теперь выбора будет еще больше.

Также к вашим услугам вся инфраструктура санатория "Россия": консультативные приемы врачей, лечебные процедуры, диагностические исследования, wellness-центр, SPA-услуги и другое. Есть большое разнообразие возможностей для активного отдыха.

Бизнес-отель "Россия" представляет собой созвучие изысканности, лаконичности и вкуса. Для тех гостей курорта, которые привыкли к организованности и комфорту во всем.

Бизнес-отель "Россия"

Курорт Белокуриха,

ул. Славского, 22.

8-800-250-3780 (бесплатно по России),

8 (385-77) 37770

​www.busines-hotel.ru

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста