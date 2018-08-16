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Работы по ЕГЭ предложили проверять в других регионах для объективности

, ИА "Амител"
Перекрестная проверка работ по ЕГЭ, как предполагается, может повысить объективность оценки

Фото: sokolskoe.omsu-nnov.ru

Экзаменационные работы школьников, сдавших единый госэкзамен, могут быть направлены для оценки в другой регион, пишут "Известия".

Отмечается, что о введении перекрестных проверок по всей стране задумались в Рособрнадзоре. Раньше данный метод использовался лишь в отдельных случаях.

Перекрестная проверка работ по ЕГЭ, как предполагается, может повысить объективность оценки. Правда, не исключено, что ждать результатов придется дольше.

При этом, как полагают эксперты, будет еще лучше, если работы будет проверять комиссия не из соседнего региона, а из далеко расположенного.

Сообщается, что сейчас необходимо провести анализ целесообразности и возможных рисков перехода на новую модель. Что касается школьников, то специалисты полагают, что новые правила никак не повлияют на стрессовую нагрузку.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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