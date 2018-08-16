Компания олигарха Олега Дерипаски "Русал" может лишиться 1,4 млрд долларов в случае реализации на практике идеи помощника президента РФ Андрея Белоусова изъять сверхдоходы у крупнейших российских компаний, пишет РБК.

"Русал", попавший под санкции США, обозначил потери в случае принятия плана Белоусова об изъятии 513,7 млрд рублей сверхдоходов за 2017 год у крупных представителей металлургической, горнодобывающей и химической отраслей.

В презентации компании уточняется, что хоть "Русал" и не попал в "список Белоусова", но является вторым по размеру акционером "Норникеля" (владеет 27,8%), который, по мнению чиновника, должен перечислить в бюджет больше всех — 114 млрд рублей для исполнения майских указов президента. А часть доходов "Норникеля", как поясняется, нужна "Русалу", чтобы финансировать дефицит денежных средств.

В презентации также обозначен прогноз дефицита денежных средств холдинга по итогам этого года в 99 млн долларов. В 2019 году он лишится 655 млн долларов и еще 777 млн долларов — в 2020 году, уверены в "Русале".