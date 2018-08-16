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Трава загорелась на склоне горы Тугая в Горно-Алтайске накануне днем, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Пожарные и сотрудники городской администрации сумели оперативно ликвидировать возгорание.

"Пожар возник в обеденное время на склоне горы в черте города. Причина возникновения пожара устанавливается, однако, по одной из версий, трава могла загореться от нагревшегося под лучами солнца стекла пустой бутылки", — уточняют в экстренном ведомстве.

Бросившимся на тушение пожара людям удалось не допустить распространения пламени на близко расположенный хвойный лес и жилой массив.