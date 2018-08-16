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Жительница Барнаула вырастила огромную чудо-тыкву

, ИА "Амител"
На данный момент рекорд по самой большой тыкве установил фермер из Бельгии

Фото: Вячеслав Данилов

Жительница Барнаула Ольга Данилова вырастила огромную тыкву на дачном участке. Фото тыквы в редакцию ИА "Амител" прислал ее сын Вячеслав, подписав, что вес тыквы — 300 кг и она еще будет расти. Однако Ольга говорит, что точный вес этого чудо-растения им еще неизвестен — взвесить ее сейчас нет возможности, "но она точно огромная и неподъемная", говорит женщина.

Ольга Викторовна на пенсии, но продолжает работать. Садоводство для нее — новый опыт. Дачный участок она приобрела четыре года назад и вот теперь экспериментируют на нем всей семьей: "Я, что называется, горожанка до мозга костей. Никогда садоводством не занималась. Дачу купили четыре года назад. Так что для меня это все новое и очень интересное".

По словам Ольги, про чудо-тыкву узнал ее сын — увидел в интернете, что в Подмосковье кто-то разводит такие растения. Решил купить из любопытства — а вырастет ли у нас, в суровых сибирских условиях.

"Одно семечко стоит 1000 рублей. Купил, посадили как рассаду, потом высадили в теплицу — хорошо, она у нас большая. Теперь растет, а мы удивляемся", — смеется Ольга Викторовна.

Удивляются и соседи: теперь часто приходят, просят сфотографироваться.

Тыкве расти до конца сентября. Хозяйка предполагает, что она увеличится в объеме еще вдвое, станет почти как карета для Золушки: "Когда вырастет, наверное, придется резать ее болгаркой, а иначе даже не знаю, как ее разделывать".

Из тыквы хозяева решили сделать тыквенный сок — и вкусно, и полезно. Семена, конечно же, планируют оставить и на следующий год, чтобы посадить вновь.

Пока считается, что самую большую тыкву в мире вырастил фермер из Бельгии Маттиас Виллеманс. Рекорд был установлен в октябре 2016 года. Его тыква потянула на 2623,5 фунта (1190,5 кг). Эта цифра занесена в книгу рекордов Гиннесса. Виллеманс рассказывал, что вырастить такую большую тыкву ему помогли хорошие удобрения.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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