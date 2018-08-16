Россия готова поддержать предложение Франции и Германии о принятии в ООН политической декларации, в которой говорится о важности человеческого контроля над смертоносными автономными системами вооружений (САС), однако, как отметили в МИД, Москва выступает против введения юридически обязывающих ограничений в этой сфере, поскольку полноценного искусственного интеллекта пока не существует, сообщает "Коммерсант".

Инициативу в конце августа в Женеве обсудят представители более 80 стран и международных организаций. У сторонников этой идеи большая общественная поддержка. Опубликованную американской организацией "Институт будущего жизни" (Future of Life Institute) 18 июля петицию с требованием запретить создание полностью автономных боевых роботов подписали уже почти 2,5 тыс. ученых, инженеров, общественных деятелей и представителей IT-бизнеса. Определенного успеха сторонникам радикальных мер уже удалось добиться. Так, до декабря 2017 года тематику САС в Женеве на протяжении трех лет обсуждали лишь неформально. Однако в конце прошлого года 123 государства одобрили идею официально наделить группу дискуссионным мандатом. Инициаторы запрета автономных боевых роботов надеются, что намеченная на конец августа встреча станет шагом к наделению группы полноценным переговорным форматом — то есть откроет путь к выработке конвенции о запрете САС.

Сторонники инициативы считают, что технологии развиваются быстрыми темпами, поэтому уже в самом ближайшем будущем ожидается появление полностью автономных машин, которые способны действовать без контроля со стороны человека. По мнению инициаторов декларации, через пять-десять лет мир столкнется с выведением на поле боя роботов-убийц, которые будут самостоятельно выбирать цели и атаковать их.

Российский МИД указывает на сложности с четким разграничением гражданских и военных разработок в области автономных систем. В министерстве также говорят, что международное право полностью применимо к САС и не нуждается в адаптации под пока еще не существующие системы вооружений.

Компромиссным считается предложение Франции и Германии, которое будет рассмотрено на сессии в Женеве в конце августа. Страны предлагают принять политическое заявление, которое гарантирует, что человек в любом случае будет играть ключевую роль при задействовании боевых систем и сможет контролировать их. Российские переговорщики пообещали принять участие в работе площадки Конвенции о негуманном оружии политической декларации по САС при том понимании, что она будет согласована по итогам работы профильной Группы правительственных экспертов.