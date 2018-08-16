Заседание кейс-клуба топ-менеджеров и владельцев компаний прошло на тему "Цифровая модернизация. Развитие цифровых компетенций". Участниками встречи стали 34 представителя регионального бизнеса.

Перед алтайским бизнес-сообществом выступили директор по развитию JungleJobs* компании "Севергруп" Юлия Коликова, руководитель центра экспертизы для предприятий малого и среднего бизнеса SAP CIS Ульяна Хомутова, операционный директор по маркетингу QIWI Blockсhain Technologies Алексей Чепков и Сергей Паранько, директор по маркетингу журнала "Ведомости". Площадкой для общения стало городское кафе с панорамным видом на город. Для погружения в цифровую среду была организована интерактивная зона "Технологии в каждой букве" с применением технологии дополненной реальности AR.

Юлия Куликова сообщила о влиянии автоматизации и цифровизации на работу всех подразделений бизнес-компаний, о digital-инструментах современного HR, представила обзор популярных российских и мировых кейсов. Ульяна Хомутова рассказала, как технологии оптимизируют работу с финансами, закупками, персоналом, показала участникам успешные решения конкретных компаний. Алексей Чепков поделился с бизнесменами информацией о новой технологии Блокчейн и технологических решениях в этой сфере на примере логистики. Сергей Паранько озвучил свои выводы по активности бизнеса в социальных сетях.

"Сегодня "Ростелеком" в отношениях с бизнесом берет на себя роль технологического партнера. Мы предлагаем генеральным директорам, владельцам производственных компаний цифровые решения с учетом мировых тенденций развития отрасли. С этой же целью организована встреча с ведущими российскими экспертами. Их знания, практические кейсы направлены на то, чтобы помочь руководителям эффективно управлять своим делом", – сообщил региональный директор по работе с крупными корпоративными клиентами ПАО "Ростелеком" Владимир Волков.

На заседании кейс-клуба алтайские бизнесмены узнали о трендах в области автоматизации, успешных практиках, обменялись с экспертами кросс-отраслевым опытом, получили оценку применения цифровых технологий в своих компаниях. На вопросы участников кейс-клуба ответил вице-президент – директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.

"Для меня познавательным стало выступление Сергея Паранько по интернет-маркетингу. Я – не специалист в этом вопросе, но, если возникнет необходимость, буду руководствоваться полученной информацией. Считаю, что такие встречи нужны для общения, обмена опытом, получения новых знаний", - поделился своим мнением Директор службы ИТ компании "Мария-Ра" Владимир Назаров.

"Встреча впечатляет. Мы поддерживаем желание "Ростелекома" сотрудничать с нами в таком формате, поскольку давно черпаем идеи от оператора. Мы долго думали и дискутировали со специалистами "Ростелекома" – строить оптику на птицефабрике или нет. В итоге локальная сеть охватила 15 подразделений и стала толчком для модернизации и оптимизации наших бизнес-процессов. Так, на базе оптической сети мы установили систему видеонаблюдения и существенно сэкономили на охране объектов, упорядочили еще ряд направлений. На заседании клуба прозвучало много идей, которые мы обязательно будем применять. Такие встречи нужны чаще", - говорит Директор ООО "Птицефабрика Комсомольская" Станислав Савкин.

Справка: Harvard Business Review регулярно проводит в Москве закрытые клубные встречи для топ-менеджеров российских компаний. Издание располагает контактным листом ведущих профессоров, экспертов, бизнес-лидеров мировых институтов и корпораций "Северсталь", "Металлоинвест", "Сибур", "Русал", Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и других.

С июля 2018 года "Ростелеком" совместно с HBR запустили серию встреч в формате кейс-клубов в регионах России. Алтайский край стал вторым после Воронежской области регионом, в котором состоялось заседание кейс-клуба.

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