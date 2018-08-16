Власти Крыма заказали за 6,3 млн рублей 30 секунд рекламы, которой они намерены повысить привлекательность полуострова для туристов, в том числе из-за рубежа, сообщает URA.RU.

Стоит отметить, что если бы снимали двухчасовой фильм, то (при такой стоимости 30 секунд — 6,3 млн рублей) картина обошлась бы в 1,5 млрд рублей. К примеру, бюджет российского фильма "Викинг" составил 1,25 млрд, однако его продолжительность 2 часа 13 минут. Таким образом, в фильме "Викинг" 30 секунд в среднем стоили 4,7 млн - это на 1,6 млн меньше. Если бы в "Викинге" 30 секунд стоили, как в рекламе Крыма, то его бюджет составил бы 1,67 млрд рублей, а не 1,25 млрд.Как следует из информации на сайте госзакупок, заказчиком выступило министерство курортов и туризма республики.

Техзадание предполагает, что продвигающий потенциал Крыма ролик должен быть выполнен на русском и английском языках. Стимулировать с его помощью спрос на рекреационные услуги и формировать выгодный имидж предполагается как на телевидении, так и в Сети. Победителя тендера определят в сентябре, а заплатят ему из бюджета Крыма.