Власти Крыма заказали за 6,3 млн рублей 30 секунд рекламы, которой они намерены повысить привлекательность полуострова для туристов, в том числе из-за рубежа, сообщает URA.RU.
Стоит отметить, что если бы снимали двухчасовой фильм, то (при такой стоимости 30 секунд — 6,3 млн рублей) картина обошлась бы в 1,5 млрд рублей. К примеру, бюджет российского фильма "Викинг" составил 1,25 млрд, однако его продолжительность 2 часа 13 минут. Таким образом, в фильме "Викинг" 30 секунд в среднем стоили 4,7 млн - это на 1,6 млн меньше. Если бы в "Викинге" 30 секунд стоили, как в рекламе Крыма, то его бюджет составил бы 1,67 млрд рублей, а не 1,25 млрд.Как следует из информации на сайте госзакупок, заказчиком выступило министерство курортов и туризма республики.
Техзадание предполагает, что продвигающий потенциал Крыма ролик должен быть выполнен на русском и английском языках. Стимулировать с его помощью спрос на рекреационные услуги и формировать выгодный имидж предполагается как на телевидении, так и в Сети. Победителя тендера определят в сентябре, а заплатят ему из бюджета Крыма.
Комментарии
Только недалекий глупый человек может сравнивать художественный фильм, где полно сцен природы, диалогов, где одни и те же декорации используются многократно, где снимаются натуральные природные ландшафты с драматическими паузами, с коротким информационным роликом, в высшей степени концентрированным, где просчитывается и наполняется информацией и смыслом каждая доля секунды.
Да 3 секунды ролика могут обойтись дороже чем минутный диалог в фильме.
данные ролики должен снимать бизнес зарабатывающий на туристах а не дотационный государственный бюджет Крыма
Россия - это дойная корова, с которой можно тянуть и ничего не возвращать. Мы конечно скинемся, пенсиями уже поделились и НДСом, теперь можно уважаемым рассеянам и со своих зп скинуться, лишь бы крымнаш процветал!
16.08.2018 13:50 Идиот) А реклама Крыма, которая должна показать привлекательность региона, будет сниматься в студии на зеленом фоне с участием известных актеров и тонной графики? Так? Или же там будет "полно сцен природы".
16.08.2018 13:50 Поддерживаю!!! Для того, чтобы показать природу Крыма необходимо в Крыму построить павильон с природой Крыма, где придется так снять природу Крыма, чтобы 15-20 секунд в высшей степени были концентрированы природой Крыма. Также необходимо будет купить квадрокоптер, чтобы днем и ночью облететь Крымский мост, Генуэзскую крепость и Ласточкино гнездо, а также часть берега полуострова, ну и Золотые ворота и Чертов палец.