Фото: wwf.ru

Первую в России статую снежного барса установят в Республике Алтай — монумент будет посвящен самке снежного барса по имени Вита и ее котятам, которые погибли в петлях браконьеров.

Как сообщили в Алтае-Саянском отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF), идею установки памятника поддержала компания Pernod Ricard Rouss. Также содействие и поддержку оказали природный парк "Зона покоя Укок" и Сайлюгемский национальный парк.

Установить монумент планируется в Кош-Агачском районе, который сегодня является главным местообитанием ирбисов на Алтае.

Автором эскиза для статуи выступил новосибирский художник Виктор Павлушин со своей женой Натальей. Монумент будет представлять собой изображение самки снежного барса и двух ее котят.

Этот сюжет посвящен трагическому случаю гибели самки снежного барса по имени Вита и двух ее котят, попавших в проволочные петли браконьеров в 2013 году.

Статуя будет установлена в селе Кош-Агач в августе этого года, а церемония официального открытия состоится в сентябре и будет приурочена к гала-концерту республиканского фестиваля "Земля снежного барса".