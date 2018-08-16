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Житель Тюменцевского района Алтайского края приговорен к реальному сроку лишения свободы за покушение на жизнь своего малолетнего пасынка.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, мужчина, будучи пьяным и испытывая неприязненные отношения к мальчику, напал на него и стал душить.

"При этом он продолжал свои действия, несмотря на то, что рядом находилась мать ребенка и знакомая семьи, которые пытались пресечь действия осужденного. Даже когда мальчик вырвался и попытался убежать, отчим догнал его, повалил на пол и продолжил удушение. С большим трудом женщинам удалось освободить ребенка", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Мужчину признали виновным и приговорили его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако сторона обвинения не согласилась с этим вердиктом, и в итоге суд апелляционной инстанции назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с ограничением свободы на один год.

Также в прокуратуре отмечают, что первоначально уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по части 1 статьи 116 УК РФ (побои), а затем было прекращено с назначением судебного штрафа в размере 15 000 рублей.

Но по инициативе прокуратуры это решение было отменено президиумом Алтайского краевого суда. Уголовное дело направили на дополнительное расследование.