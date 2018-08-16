В Новосибирске из-за неверно поставленного диагноза умерла 16-летняя школьница — девушку лечили от бронхита, а умерла она от рака, сообщает местная "Комсомольская правда".

При прохождении медкомиссии у ученицы 9-го класса диагностировали низкий гемоглобин, а также хронический бронхит. Девушка обошла нескольких врачей, лечилась то у одного, то у другого, однако лучше ей не становилось.

Отмечается, что про анализы девушки, которые фиксировали падение уровня гемоглобина в крови, ее матери медики по какой-то причине не говорили.

Девушку дважды госпитализировали, однако лечение не помогало. По словам матери, вместо нормального лечения врачи прописывали "АЦЦ да сиропчики от кашля".

"У дочки еще воспалились в паху лимфоузлы, шишки появились, мы спрашивали медиков: "Это нормально?" А они не обращали внимания, даже хирурга не пригласили посмотреть! Это был просто ужас. Она звонила мне и говорила: "Мама, я не выдержу". Не было уже сил… Ее выписали 4 мая с температурой 38-39 и с жуткими анализами", — рассказала мать девушки.

В итоге, как сообщается, когда состояние девушки уже было безнадежным, ей поставили диагноз — рак лимфоузлов. Лимфоузлами были те самые шишки, на которые дочь с матерью обратили внимание. "Если бы раньше заметили… Все поддается лечению, дочка была бы жива", — уверена мать школьницы.

Женщина написала заявление в Следственный комитет и Министерство здравоохранения. Следственный комитет Новосибирска начал проверку по этому делу, сообщает LIFE.