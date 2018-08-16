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Ремонт четырех участков федеральных дорог протяженностью 37 километров досрочно завершили в Алтайском крае, сообщили в Упрдор "Алтай".

Работы проводились в Первомайском, Калманском и Рубцовском районах.

Так, на Чуйском тракте на отрезке с 223-го по 235-й километр в районе села Баюновские Ключи восстановили покрытие с помощью тонкослойного защитного слоя из битумно-минеральной смеси по мембранной технологии.

Кроме того, на федеральной трассе А-322 "Барнаул – Рубцовск – Республика Казахстан" аналогичные работы провели на участке протяженностью 10 километров рядом с селом Кубанка.

В Рубцовском районе выполнили шероховатую поверхностную обработку покрытия на двух объектах – с 249-го по 255-й километр и с 290-го по 299-й километр.

"Эти технологические решения позволяют повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дороги, ровность и коэффициент сцепления, таким образом делая проезд более комфортным и безопасным. При этом они уберегут от разрушения нижние слои дорожной одежды", — уточняют в дорожном ведомстве.

Изначально завершить работы планировалось к 1 сентября, но дорожники справились раньше.

В целом же в 2018 году в Алтайском крае дорожные работы пройдут на 113 километрах федеральных трасс.