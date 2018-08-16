Фото: rubtsovsk.org

Рубцовск на два дня останется без питьевой воды из-под крана — подачу ресурса ограничат 18 августа.

Как сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на пресс-центр городской администрации, утром 18 августа в Рубцовске остановят гидроузел.

Подача воды будет остановлена с 06:00 18 августа до 22:00 19 августа.

Отключение связано с плановым ремонтом оборудования гидроузла.

В этой связи рубцовчан, руководителей городских предприятий, организаций и учреждений просят обеспечить двухдневный запас воды и принять меры для обеспечения нормальной работы и пожаротушения.