Вице-премьер Алексей Гордеев предложил президенту России Владимиру Путину создать отдельный нацпроект по развитию сельских территорий, пишет "Коммерсант".

При этом, как отмечается, ранее уже состоялись основные совещания по нацпроектам из майского указа президента, на которых уделили внимание проблемам села. Предложение Гордеева должен проработать помощник президента Андрей Белоусов, а затем представить свои выводы Путину.

Отметим, что именно Белоусов ранее внес предложение об изъятии сверхдоходов у нескольких крупнейших российских компаний.

Глава Минсельхоза считает, что майский указ главы государства нужно дополнить отдельным нацпроектом для помощи селу. Он указывает на "производственный, природный, демографический и культурный потенциал" сельских территорий, которые "обеспечивают территориальную целостность" России. Однако безработица и проблемы с жилым фондом, по его словам, могут привести к "замиранию" развития значительной части территории страны.

Инициатива Гордеева, вероятнее всего, столкнется с рядом препятствий. Во-первых, базовые параметры бюджета на 2019 год уже сверстаны, и в большинстве нацпроектов развитию села уже уделено довольно большое внимание. В то же время в майский указ Владимира Путина заложена поддержка городских агломераций, что несколько противоречит идеям Гордеева.