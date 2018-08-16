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Алтайские эксперты просят повысить пенсионный возраст только на три года

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Специально созданная в регионе рабочая группа надеется, что Госдума услышит их предложения

Фото: 1narcolog.ru

Поднять пенсионный возраст не на восемь и пять лет для женщин и мужчин, а только на три года — с таким предложением на следующей неделе в Госдуму поедут депутаты парламента Алтайского края Татьяна Ильюченко и Сергей Серов. Этот и другие варианты смягчения пенсионной реформы обсудили в АКЗС на заседании рабочей группы в четверг, 16 августа.

Участие в обсуждении приняли депутаты АКЗС фракций "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия", представители Пенсионного фонда, трудовой инспекции, Министерства труда и соцзащиты, отраслевых и профессиональных союзов.

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Подавляющее большинство из них поддержало пенсионную реформу и несколько предложений для её смягчения:

  • Пенсионный возраст увеличить, но для мужчин с 60 до 63 вместо предлагаемых правительством 65, для женщин — с 55 до 58 лет вместо 63 лет. И увеличивать возраст выхода на пенсию на 6 месяцев ежегодно.
  • Включить в перечень профессий с тяжёлыми условиями труда и возможностью раннего выхода на пенсию специальностей сельскохозяйственного профиля (механизатор, доярка, скотник, зоотехник и так далее).

Согласие с этими предложениями высказали единоросс, председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению, глава Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Борис Трофимов, глава комитета АКЗС по здравоохранению, бывший главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера Александр Лазарев, председатель экономического комитета, крупный алтайский бизнесмен Альберт Лунёв.

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Председатель агропромышленного объединения работодателей Алтайского края Михаил Мозгов оба предложения поддержал и предложил возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров и пересмотреть действующую балльную систему начисления пенсий.

С предложением выступил депутат-коммунист Андрей Сартаков. Кстати, во время голосования относительно законопроекта он поддержал его принятие в первом чтении вопреки позиции партии, которая пытается собрать референдум для отмены повышения пенсионного возраста. Так вот, Сартаков предложил решить проблему трудоустройства людей предпенсионного возраста.

Напомним, что перед первым чтением законопроекта о повышении пенсионного возраста АКЗС направило свой отзыв на реформу: большинством голосов (это были почти все депутаты-единороссы и два депутата-коммуниста) они поддержали ее принятие. Но добавили несколько своих предложений.

Представитель Гострудинспекции Владимир Белошапкин добавил, что закон надо поддерживать. Он уверен, что вопрос трудоустройства людей почтенного возраста не будет проблемой в Алтайском крае.

Глава социального комитета АКЗС Татьяна Ильюченко, которая вместе с главой аграрного комитета Сергеем Серовым поедет в Госдуму, отметила, что краевой парламент работает с другими сибирскими регионами, чтобы выработать общие предложения. Ильюченко и Серов закон поддерживают, но со своими поправками.

Не согласен с реформой в целом и с единогласием в рабочей группе исполняющий обязанности председателя алтайского Крайсовпрофа Иван Панов.

"Предложения у вас, конечно, хорошие. Но мы считаем, что это не совсем верный подход. Сначала надо принять все остальные программы: по трудоустройству, повышению заработной платы, росту продолжительности жизни. И только потом вернуться к пенсионному возрасту. Мы против закона", — сказал Панов.

Резко против выступил, пожалуй, самый оппозиционно настроенный депутат седьмого созыва АКЗС, справедливоросс Василий Железовский.

"Я против реформы. Она преступна, несвоевременна, не продумана экономически. Это беспрецедентное, не имеющее никаких оснований решение. Пенсионный возраст надо снижать", — заявил Железовский. Он, кстати, один из двух депутатов, кто вообще не принял участия в голосовании за или против реформы.

Закончим текст словами Сергея Серова:

"Поезд ушёл, закон принят в первом и, понятно, будет принят во втором. Но я уверен, что президент поддержит реформу, но в согласии с нашим предложением".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.08.2018 14:32
- гость -

Возможно это предложение и примет Госдума.

0  0
16.08.2018 14:33
- гость -

Причина поднятия пенсионного возраста - недостаток денег в бюджете. Но деньги же есть, почему т.н. слуги народа об этом молчат?!

0  0
16.08.2018 14:34
Filin

ой, как запели - поезд ушёл.

0  0
16.08.2018 14:36
- гость -

Вызывает большое сомнение, что это эксперты - они, что про референдум забыли, или хотят в угоду вождю до референдума закон пропихнуть?!

0  0
16.08.2018 14:37
гость

Согласен только на понижение ! Как гражданин я плачу огромные налоги, и достойную пенсию заработал , с моих накоплений государство мне пенсию платить начнет только лет через 15- 20 - так что только понижение пенсионного возраста и точка!

0  0
16.08.2018 14:41
- гость -

16.08.2018 14:33
- гость -
Причина поднятия пенсионного возраста - недостаток денег в бюджете. Но деньги же есть, почему т.н. слуги народа об этом молчат?!

Триллион в гору ушёл. И никто не знает как, или знают но молчат.

0  0
16.08.2018 14:58
Иsтина

Военным и прочим силовикам поднять пенсионный возраст минимум на 10 лет надо. А то выходят на пенсию в 40, когда на них (обычно здоровенных детинах) еще пахать можно

0  0
16.08.2018 15:04
многодетный

16.08.2018 14:58
Иsтина
Военным и прочим силовикам поднять пенсионный возраст минимум на 10 лет надо. А то выходят на пенсию в 40, когда на них (обычно здоровенных детинах) еще пахать можно


В 32 года сейчас знакомый ушел, на зоне охранял, пенсия 8500. А потом говорят что пенсионеры в среднем 22 года на пенсии живут

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