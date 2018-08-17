Одному из самых великих современных американских артистов — Роберту Де Ниро — 17 августа исполняется 75 лет. Сегодня он остается одним из самых востребованных актеров Голливуда, выступает с критикой действующего главы государства Дональда Трампа. Но мы любим его, прежде всего, за отменные роли, которые принесли Де Ниро две премии "Оскар" и много других престижных наград.

Первой работой в кино можно считать роль в картине классика американского кино Брайана Де Пальмы "Приветствия". Де Ниро воплощает образ молодого интеллигентного человека из 60-х годов, который работает в библиотеке и погружен в чтение литературы по психологии, сексуальному образованию и прочим модным вещам, которыми увлечена молодежь.

1973 год является в карьере Роберта Де Ниро одним из наиболее важных. Он исполнил роль бейсболиста Брюса Пирсона в фильме "Бей в барабан медленно", за которую получил Премию объединения кинокритиков Нью-Йорка, а с ней известность и зрительское внимание. Фильмом "Злые улицы" он начинает многолетнее сотрудничество с Мартином Скорсезе. Вместе они сделали потом такие шедевры, как "Казино", "Славные парни", "Мыс страха". Фильм "Таксист", который многие считают лучшим в карьере актера, получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. В конце 1973 года он проходит кинопробы на роль молодого Вито Корлеоне в проекте Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец 2". За эту роль он получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

Среди других выдающихся работ — фильмы "Двадцатый век" Бернардо Бертоллучи, "Охотники на оленей" Майкла Чимино, "Однажды в Америке" Сержео Леоне, "Бразилия" Терри Гиллиама, "Сердце ангела" Алана Паркера, "Схватка" Майкла Манна и, конечно, "Бешеный бык" того же Мартина Скорсезе. Ради роли он специально поправился. В те годы это был рекорд.

В последние годы Де Ниро в основном снимается в дурацких и легкомысленных комедиях. Хотя в 2019 году на экраны выйдет его новая совместная работа с Мартином Скорсезе "Ирландец", где в паре с ним снялся Аль Пачино.