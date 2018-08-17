"Билайн" запускает опцию "Безлимитный интернет", которая позволяет абонентам "ВСЁмоё!" пользоваться мобильным интернетом на своих смартфонах без ограничений и дополнительных затрат.*

Опция доступна для абонентов тарифов "ВСЁмоё!", начиная от "ВСЁмоё1" или "ВСЁмоё2" в зависимости от региона. Подключить "Безлимитный интернет" можно в салонах "Билайн". Опция входит в стандартную абонентскую плату тарифа, которая остается без изменений.

"Мы давно ведем планомерную работу над безлимитными предложениями для клиентов. Опция "Безлимитный интернет" для тарифов "ВСЁмоё!" дает нашим абонентам действительно понятный, надежный и по-настоящему безлимитный интернет, которым можно пользоваться на комфортных и прозрачных условиях. Также к сентябрю мы представим уже самостоятельный завершенный тариф с мобильным интернетом без ограничений", — говорит Ирина Лебедева, Исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО "ВымпелКом".

Более подробная информация о параметрах тарифа ЗДЕСЬ

* Тариф действует во всех филиалах присутствия в РФ ПАО "Вымпелком", за исключением Чукотского АО. Переход на новые тарифы "ВСЁмоё!" бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"") входит в группу компаний VEON Ltd.VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет-сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.