Министр просвещения Ольга Васильева не поддержала идею перехода школ на 12-балльную систему оценивания знаний, сообщает НСН.

Васильева отметила, что серьезных предложений по поводу таких изменений в ведомство не поступало.

По ее словам, пятибалльная система оценок действует уже 75 лет и достаточно хорошо себя зарекомендовала.

"Я думаю, что далее дискуссии речь не пойдет, потому что никаких серьезных предложений ни от кого не поступало", — заявила Васильева.

В целом она выразила сомнения в необходимости менять существующий уклад: "Я думаю, что это вряд ли возможно и необходимо".

В начале августа в Рособрнадзоре сообщили, что рассматривают вопрос перехода с 5-балльной на 12-балльную систему оценивания знаний в школах. Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, которого называют "отцом ЕГЭ", заявлял, что пятибалльная шкала устарела.

Ранее Васильева прокомментировала идею введения единой формы в школах России. "Единая форма — я не думаю, что она возможна и необходима сейчас", — сказала министр, добавив, что, по ее мнению, школьная форма не должна стоить слишком дорого.