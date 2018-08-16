Фото: skyscrapercity.com

Вырубку аварийных деревьев продолжают рядом с Алтайским государственным техническим университетом в центре Барнаула — соответствующие фотографии горожане опубликовали на форуме skyscrapercity.com.

На снимках видно, что зеленые насаждения обрезают рядом с так называемой "сковородкой" — площадью перед входом в вуз.

Как пояснили порталу Amic.ru в городской администрации со ссылкой на данные, полученные в вузе, в данном случае речь идет о работах, которые проводятся в рамках благоустроительных мероприятий и сводятся к вырезке насаждений, представляющих опасность и находящихся в аварийном состоянии.

В частности, были вырублены два тополя и одна береза.

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Напомним, что в прошлом году работы по вырубке деревьев рядом с АлтГТУ вызвали возмущение некоторых жителей краевой столицы. В связи с этим даже был организован митинг.

В самом политехе тогда заявили, что перед тем, как вырубать деревья, стволы зеленых насаждений осматривали эксперты. Вырубались только сгнившие деревья, находившиеся в аварийном состоянии и представляющие опасность, подчеркивали в вузе.