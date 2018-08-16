Лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что глава администрации города Новоульяновска Светлана Косаринова разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневый, где проживают семь человек.

"Был еще вариант предложить в качестве места для гей-парада село Панская Слобода с населением 131 житель, но это было бы чересчур прогрессивно для современной России, поэтому Светлана Анатольевна решила ограничиться поселком Яблоневый. А название какое... Да еще на берегу Волги-мамы с ошеломляющим видом", — написал Алексеев.

Также он выразил восхищение решением главы Новоульяновска: "Самый смелый человек в России. Крутейшее событие в истории России! Спасибо, Светлана Анатольевна! Вы настоящий либерал, демократ и вообще человечище! Она разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневый, население которого составляет... 7 человек. До Светланы Анатольевны главные смельчаки числились в Администрации Йошкар-Олы, которые осенью 2016 года предлагали провести гей-парад в деревне Игнатьево с населением более сотни жителей (правда, потом пошли на попятную)".

Таким образом, как сообщил Алексеев, первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа 2018 года с 12 до 14 часов в поселке Яблоневый города Новоульяновска Ульяновской области.

"Главное — не превысить заявленное число участников. Заявили 300 человек. Начинаем формировать список участников", — заключил активист.