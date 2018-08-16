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Партию винограда и нектаринов в 20 тонн не пропустили в Алтайский край из Казахстана, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Грузовой автомобиль был остановлен на Славгородском фитосанитарном контрольном посту 15 августа.

"Гражданин Республики Казахстан ввозил на грузовом автомобиле подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска (виноград свежий – 6 тонн, нектарины – 14 тонн происхождением Казахстан). При осмотре транспортного средства установлено, что на крепежных материалах отсутствует маркировка, подтверждающая проведение карантинного фитосанитарного обеззараживания", — уточняют в надзорном ведомстве.

В итоге груз не был допущен к ввозу, а вся партия возвращена в Казахстан.