Фото: ТНТ

Сразу несколько барнаульцев примут участие в кастинге нового сезона проекта "Танцы", который стартует 25 августа на канале ТНТ.

Как сообщает пресс-служба телеканала, кардинальное отличие нового сезона в том, что теперь наставников шоу будет трое: Мигель, Татьяна Денисова и вернувшийся в проект Егор Дружинин. Именно они на этапе телевизионных кастингов будут отбирать лучших танцоров России, среди которых пятеро танцоров из Барнаула.

"Я так долго к этому шла. Это как "бум" — и все! Но я не волнуюсь, я была готова к этому шоу. Я знала, куда я иду, знала свои цели, и, наконец, я знаю, что я хочу здесь получить!" — говорит танцовщица, выступающая в стиле Popping.

"Хочу выложиться на максимум!" — говорит самый молодой участник из Барнаула, приверженец направления Hip-hop.

По итогам сезона победитель проекта получит 3 миллиона рублей. Помимо трех наставников, зрителей ждет новая уникальная концепция проекта, новые участники со всей России и не только, новые крутые номера, обновленная сцена и декорации, новые истории успеха обычных ребят.

Вести пятый сезон шоу "Танцы" будет многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, неизменная ведущая проекта, покровительница всех танцоров страны Ляйсан Утяшева.

Посмотреть новый сезон танцевального шоу можно 25 августа на канале ТНТ в 21.00.