Сборная России по футболу поднялась на 49-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), показав рост в 21 позицию после выступления на домашнем чемпионате мира.

Обновленный рейтинг "FIFA/Coca-Cola World Ranking" опубликован на официальном сайте федерации. Российская команда теперь имеет в своем активе 1410 очков. Сейчас сборная находится между командами Нигерии и Камеруна.

Ранее сборная России занимала 70-е место в рейтинге. Символично, но теперь это место принадлежит команде Саудовской Аравии, которую россияне выиграли в матче-открытии ЧМ.

Первые пять мест занимают Франция, Бельгия, Бразилия, Хорватия и Уругвай.

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, обыграв команду Испании, которая, кстати, в рейтинге заняла 9-е место.