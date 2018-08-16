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Снова что-то выиграл: отзывы о фотоконкурсе по выборам в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В регионе пройдет уже второй конкурс для избирателей с хорошими призами

Организаторы конкурса #МойГолос22, где за лучшие фото с избирательных участков в Алтайском крае 9 сентября подарят автомобили, рассказали, какую реакцию они ждут от участников.

"Конкурс #Фотовыборы22, который состоялся в марте, собрал огромное количество позитивных откликов и комментариев. Именно поэтому решили провести такой конкурс вновь. Мы надеемся, что новый конкурс #МойГолос22 будет ещё зрелищнее и жители Алтайского края 9 сентября просто "взорвут" социальные сети своими оригинальными фотографиями", — рассказали на страничке конкурса в соцсети "ВКонтакте" организаторы — краевой телеканал "Катунь24".

Главная задача конкурса — создать равные условия для каждого жителя Алтайского края, чтобы любой желающий смог принять участие в розыгрыше призов за лучшие фото.

Жители Алтайского края могут выиграть автомобиль, смартфон, планшет, игровую консоль, телевизор и другие призы. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сфотографироваться на фоне плаката "#Мойголос22" на избирательном участке в день выборов губернатора, 9 сентября 2018 года.

А вот что говорят об этой идее победители предыдущего конкурса #Фотовыборы22, который прошел на президентских выборах 18 марта 2018 года. Тогда было разыграно 228 призов.

"Я подумал, что это интересно, и принял участие. Если честно, даже не ожидал, что выиграю. Очень доволен. Кто-то сначала не верил, что я смог победить, кто-то обрадовался, в целом эмоции положительные. Возможно, в новом конкурсе тоже приму участие", — рассказал победитель конкурса #Фотовыборы22 в номинации "Самое оригинальное фото" Иван Гуляев.

Любовь Казанцева победила в номинации "Лучшее семейное фото". Она сказала, что с семьей часто принимает участие в разных конкурсах.

"Наша семья не раз принимала участие в различных проектах, где итоговое место определяло количество проголосовавшей аудитории в интернете. Мы понимали, что такого количества интернет-друзей у нас нет, а вот попробовать выставить фото в номинацию, где выбор делает жюри, решились. Участием очень довольны! В конкурсе "МойГолос22" планируем принимать участие, осталось детально проработать идею", — пояснила она.

Вся подробная информация о конкурсе в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", Инстаграм.

Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.08.2018 15:52
крутой конкурс

Буду участвовать! Обязательно!

0  0
16.08.2018 15:53
- гость -

Очень крутой и интересный конкурс, обязательно буду учавствовать

0  0
16.08.2018 15:55
Анатолий

в том конкурсе выиграл крутой приз, хотел бы еще раз поучаствовать.

0  0
16.08.2018 15:59
Олег

Первый раз пойду голосовать, поэтому хотелось бы попробовать, что то выиграть

0  0
16.08.2018 16:11
- гость -

4 проплаченых комментария, молодцы! Сколько платят то?

0  0
16.08.2018 16:12
- гость -

А кто именно организаторы этого конкурса красоты, гордости, алчности и тщеславия? У них имена есть? Где бабло взяли? По каким критериям оценивают фото? Кто в комиссии?

0  0
16.08.2018 16:17
- гость -

Судя по ВК, ни Ивана Гуляева, ни Любови Казанцевой в Барнауле не существует. Кто бы мог подумать)

0  0
16.08.2018 16:19
- гость -

16.08.2018 15:55
Анатолий
в том конкурсе выиграл крутой приз, хотел бы еще раз поучаствовать.

Нет смысла. Ранее выигравшим призы не дадут, я узнавал.

0  0
16.08.2018 16:23
- гость -

Судя по ВК, ни Ивана Гуляева, ни Любови Казанцевой в Барнауле не существует

А ВК равен паспортному столу?

0  0
16.08.2018 16:29
- гость -

16.08.2018 16:23
- гость -

Покажи победителей. Нет? Гуляй!

0  0
16.08.2018 16:31
- гость -


16.08.2018 16:29
- гость -


Гугли еще ОК и инсту.

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