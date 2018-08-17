Фото: Елизавета Соколова

Полеты на воздушном шаре — это некая экстремальная романтика. Но какие виды открываются сверху, да еще и на рассвете! Предлагаем вам полюбоваться этим утром на пейзажи Калманского района, подсвеченные первыми лучами солнца.