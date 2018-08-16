Свидетельницы по "экстремистским делам" в Барнауле попросили госзащиты

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Девушки-студентки алтайского филиала РАНХиГС, выступающие ключевыми свидетелями по громким делам об экстремизме в сети Интернет в Барнауле, попросили государственной защиты ввиду поступающих в их адрес угроз. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Напомним, что эти девушки, в частности, проходят свидетелями по делу Марии Мотузной, которой инкриминируют оскорбление чувств верующих и экстремизм. Поводом для возбуждения уголовного дела стали картинки с мемами, размещенные в соцсети "ВКонтакте".
Накануне девушки не явились в суд в рамках процесса над Марией Мотузной. Ранее они удалили свои страницы в социальных сетях.
Защита просила привести их в следующий раз принудительно, однако судья Сергей Трушкин счел это излишней мерой, ограничившись обычной повесткой.
Отметим, что по показаниям этих же студенток было заведено уголовное дело на барнаульца Даниила Маркина.
В ГУ МВД по Алтайскому краю в беседе с порталом Amic.ru сообщили, что информацию о том, просили ли свидетельницы по указанным делам государственной защиты, комментировать не будут.
Между тем, согласно процедуре, государственная защита предоставляется по решению суда.
Комментарии
опана значит ответить они зассали. Не нифига, давайтека докажите , что вы именно верующие и что именно оскорбились - или давайте ка на нары за ложное обвинение или как там оно правильно называется!
В морду плевать надо таким свидетелям...
Какие они свидетели? Они же вроде потерпевшие, окорбленные верующие...
Они свидетели? Если да, то кто потерпевшие?
Я же говорил, что их секретить будут.
- Кто свидетель?
- Я свидетель! А что случилось?
Не предоставлять им госзащиту - верующего человека Бог бережёт! Впрочем, как и любого.
Значит они липовые свидетели и липовые потерпевшие.
Значит, в полиции для якобы результативности придумали и тут же раскрыли дела.
16.08.2018 16:19 Нет потерпевших) В Барнауле одни из лучших по поиску экстремистов по картинкам в России... зачем им потерпевшие... экстремистов тут больше, чем в Санкт-Петербурге (и это не шутка) Эх... все хорошо было и на тебе... такие хлебные дела испортили своим этим общественным резонансом... еще бы ловить да ловить экстремистов по всему Барнаулу! Общественность блин, вот сколько вы своим резонансом людей загубили, которые теперь не смогут такими делами делать карьеру и рост доходов?
Дела липовые, а суть : припугнуть народ и отвлечь от пенсионной реформы.
А профурсеткам этим бог и воздаст по заслугам....
Да...Меня, как верующего человека, такои поведение удручает. Во первых - верующий человек должен быть готов, что на него будут напасти. " Если Меня гнали, будут гнать и вас" а также "«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Евангелие от Лк. 6, 31).