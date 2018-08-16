Свидетельницы по "экстремистским делам" в Барнауле попросили госзащиты

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Девушки-студентки алтайского филиала РАНХиГС, выступающие ключевыми свидетелями по громким делам об экстремизме в сети Интернет в Барнауле, попросили государственной защиты ввиду поступающих в их адрес угроз. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Напомним, что эти девушки, в частности, проходят свидетелями по делу Марии Мотузной, которой инкриминируют оскорбление чувств верующих и экстремизм. Поводом для возбуждения уголовного дела стали картинки с мемами, размещенные в соцсети "ВКонтакте".

Накануне девушки не явились в суд в рамках процесса над Марией Мотузной. Ранее они удалили свои страницы в социальных сетях.

Защита просила привести их в следующий раз принудительно, однако судья Сергей Трушкин счел это излишней мерой, ограничившись обычной повесткой.

Отметим, что по показаниям этих же студенток было заведено уголовное дело на барнаульца Даниила Маркина.

В ГУ МВД по Алтайскому краю в беседе с порталом Amic.ru сообщили, что информацию о том, просили ли свидетельницы по указанным делам государственной защиты, комментировать не будут.

Между тем, согласно процедуре, государственная защита предоставляется по решению суда.