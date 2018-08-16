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Новости

Собянин подсчитал пенсионеров, которые живут в России за счет Москвы

, ИА "Амител"
Москва кормит другие регионы, заявил Собянин

Фото: dmrealty.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью Дмитрию Киселеву заявил, что каждый десятый россиянин получает пенсию за счет отчислений, которые делают в пенсионные фонды москвичи. Интервью опубликовано на странице Киселева в соцсети "ВКонтакте".

"Каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей, которые перечисляют в пенсионные фонды, каждый десятый россиянин обслуживается в поликлиниках и больницах за счет москвичей, которые перечисляют деньги в Фонд обязательного медицинского страхования", — заявил Собянин (06:20, видео).

По его словам, в этом году сумма всех налогов, выплаченных Москвой в федеральный бюджет, сравнялась с суммой трансфертов, перечисляемых в остальные российские регионы федеральным бюджетом.

"То есть все трансферты, которые федеральный бюджет перечисляет в регионы, равны сумме, которую Москва перечисляет в федеральный бюджет в виде налогов", — подчеркнул Собянин.

"Есть такое предубеждение, что Москву кормят другие регионы. На самом деле все с точностью до наоборот", — отметил мэр столицы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

16.08.2018 16:36
- гость -

Достойный человек не сел бы с Киселевым пить чай

0  0
16.08.2018 16:39
- гость -

Хантымансиец молодец. Москвичи любят хантымансийца.

0  0
16.08.2018 16:40
- гость -

Нефть, газ, уголь в Москве добывают? Овощи и фрукты в Москве выращивают? Корона Собянину голову надавила? Совсем обнаглели чиновники!

0  0
16.08.2018 16:43
гость

Москва - город-паразит... Раковая опухоль России.

0  0
16.08.2018 16:43
- гость -

Москва кормит другие регионы, заявил Собянин

Что,простите?

0  0
16.08.2018 16:51
- гость -

Москва собрала все финансовые потоки себе, а потом не платя зарплату всей россии, скупила все на корню, а теперь прибыль собирает. Обобрала всех , было бы правильнее сказать, а не содержит всех....

0  0
16.08.2018 16:58
- гость -

ну раз "она кормит", надо огородить маскву забором с пулеметами, чтобы ни крошки еды через него не просочилось. и посмеяться через годик, как москали там с жиру бесятся, а вся остальная страна голодная сидит.

0  0
16.08.2018 17:00
Гонец из Пензы

дык в Москве проживает около 15 млн.чел., как раз каждый десятый житель РФ

0  0
16.08.2018 17:01
- гость -

вот за такой выпендреж и тупость везде ненавидят москвичей! помню, в армии их первыми опускали

0  0
16.08.2018 17:05
- гость -

По этим речам легко определить чиновника в современной России от определенной партии, странно, что он еще не сказал, что Россия живет за счет чиновников, депутатов, и "эффективных" манагеров.

0  0
16.08.2018 17:16
Егор

Вот только он забыл что вся Россия кормит Москву.

0  0
16.08.2018 17:26
- гость -

28 % всех поступлений дает Ханты-Мансийский автономный округ, 16 % — Москва, 10 % — Ямало-Ненецкий автономный округ, 5 % — Санкт-Петербург, таким образом, четыре субъекта Российской Федерации дают до 60 % всех поступлений налогов в федеральный бюджет

НО Москва ничего не производит! просто Газпрём платит там налоги, и растаможка импорта через москалей идет.

0  0
16.08.2018 17:46
- гость -

он там обсосался что ли?

0  0
16.08.2018 17:46
- гость -

Каждый должен сказать или написать крупными буквами : ДУРАК Собянин, раз заявляет такое, может он хочет чтобы Москва одна осталась?

0  0
16.08.2018 17:48
- гость -


16.08.2018 17:01
- гость -

вот за такой выпендреж и тупость везде ненавидят москвичей! помню, в армии их первыми опускали
**************************************************************
Тебя наверное вторым опустиили? Или третьим? Ты недалеко от Собянина ушел

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