Собянин подсчитал пенсионеров, которые живут в России за счет Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью Дмитрию Киселеву заявил, что каждый десятый россиянин получает пенсию за счет отчислений, которые делают в пенсионные фонды москвичи. Интервью опубликовано на странице Киселева в соцсети "ВКонтакте".

"Каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей, которые перечисляют в пенсионные фонды, каждый десятый россиянин обслуживается в поликлиниках и больницах за счет москвичей, которые перечисляют деньги в Фонд обязательного медицинского страхования", — заявил Собянин (06:20, видео).

По его словам, в этом году сумма всех налогов, выплаченных Москвой в федеральный бюджет, сравнялась с суммой трансфертов, перечисляемых в остальные российские регионы федеральным бюджетом.

"То есть все трансферты, которые федеральный бюджет перечисляет в регионы, равны сумме, которую Москва перечисляет в федеральный бюджет в виде налогов", — подчеркнул Собянин.

"Есть такое предубеждение, что Москву кормят другие регионы. На самом деле все с точностью до наоборот", — отметил мэр столицы.