Собянин подсчитал пенсионеров, которые живут в России за счет Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью Дмитрию Киселеву заявил, что каждый десятый россиянин получает пенсию за счет отчислений, которые делают в пенсионные фонды москвичи. Интервью опубликовано на странице Киселева в соцсети "ВКонтакте".
"Каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей, которые перечисляют в пенсионные фонды, каждый десятый россиянин обслуживается в поликлиниках и больницах за счет москвичей, которые перечисляют деньги в Фонд обязательного медицинского страхования", — заявил Собянин (06:20, видео).
По его словам, в этом году сумма всех налогов, выплаченных Москвой в федеральный бюджет, сравнялась с суммой трансфертов, перечисляемых в остальные российские регионы федеральным бюджетом.
"То есть все трансферты, которые федеральный бюджет перечисляет в регионы, равны сумме, которую Москва перечисляет в федеральный бюджет в виде налогов", — подчеркнул Собянин.
"Есть такое предубеждение, что Москву кормят другие регионы. На самом деле все с точностью до наоборот", — отметил мэр столицы.
Комментарии
Достойный человек не сел бы с Киселевым пить чай
Хантымансиец молодец. Москвичи любят хантымансийца.
Нефть, газ, уголь в Москве добывают? Овощи и фрукты в Москве выращивают? Корона Собянину голову надавила? Совсем обнаглели чиновники!
Москва - город-паразит... Раковая опухоль России.
Москва кормит другие регионы, заявил Собянин
Что,простите?
Москва собрала все финансовые потоки себе, а потом не платя зарплату всей россии, скупила все на корню, а теперь прибыль собирает. Обобрала всех , было бы правильнее сказать, а не содержит всех....
ну раз "она кормит", надо огородить маскву забором с пулеметами, чтобы ни крошки еды через него не просочилось. и посмеяться через годик, как москали там с жиру бесятся, а вся остальная страна голодная сидит.
дык в Москве проживает около 15 млн.чел., как раз каждый десятый житель РФ
вот за такой выпендреж и тупость везде ненавидят москвичей! помню, в армии их первыми опускали
По этим речам легко определить чиновника в современной России от определенной партии, странно, что он еще не сказал, что Россия живет за счет чиновников, депутатов, и "эффективных" манагеров.
Вот только он забыл что вся Россия кормит Москву.
28 % всех поступлений дает Ханты-Мансийский автономный округ, 16 % — Москва, 10 % — Ямало-Ненецкий автономный округ, 5 % — Санкт-Петербург, таким образом, четыре субъекта Российской Федерации дают до 60 % всех поступлений налогов в федеральный бюджет
НО Москва ничего не производит! просто Газпрём платит там налоги, и растаможка импорта через москалей идет.
он там обсосался что ли?
Каждый должен сказать или написать крупными буквами : ДУРАК Собянин, раз заявляет такое, может он хочет чтобы Москва одна осталась?
16.08.2018 17:01
- гость -
вот за такой выпендреж и тупость везде ненавидят москвичей! помню, в армии их первыми опускали
**************************************************************
Тебя наверное вторым опустиили? Или третьим? Ты недалеко от Собянина ушел