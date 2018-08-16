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Подросток скончался в результате ДТП, случившегося минувшей ночью в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

По информации полиции, авария произошла 16 августа около 00:20 на девятом километре автодороги "Октябрьское-Мульта".

"16-летний местный житель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем Toyota Corona, при движении со стороны села Верхний Уймон в направлении села Тихонькое не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства", — уточняют обстоятельства ДТП в правоохранительном ведомстве.

После аварии подростка доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. По факту ДТП проводится доследственная проверка.