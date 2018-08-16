15 августа в конференц-зале "Алтайского фонда МСП" состоялась уже вторая встреча #selfmarket2018, которую посетило более сорока владельцев бизнеса, предпринимателей и топ-менеджеров различных компаний города.

Первую тему встречи "Позиционирование личного бренда в СМИ" раскрыла спикер Оксана Бассауэр — главный редактор мультимедийной редакции Медиагруппы FM-Продакшн.

Эксперт поделилась секретами, как создавать интересные темы для размещения в тематических СМИ, писать небанальные тексты, вести собственные редакционные колонки.

Наш второй спикер Соня Сапрыкина — тележурналист, ведущая программы "Модный взгляд", автор телевизионных проектов познакомила гостей с темой "Секреты успешного выступления перед камерой".

Участники изучили технику артикуляционной гимнастики, научились правильно дышать и узнали, как снимать напряжение перед выступлением.

В практическом блоке каждый желающий мог выступить перед камерой, попробовав себя в роли ведущего.

"Как приятно, когда партнеры приглашают на полезные интересные тренинги. Не только рекламируют себя, а именно с пользой без назойливой рекламы, выдержанно и достойно рассказывают новое и важное для продвижения бизнеса", — делится своими впечатлениями Панкратова Татьяна Геннадьевна, руководитель отдела продаж Азиатско-Тихоокеанского банка.

Подробности встречи в группах в "ВКонтакте" и Instagram.