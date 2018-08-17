Ювелирная компания "Золотой Телец" победила в международном конкурсе "Лучший ювелирный магазин – 2018" в номинации "Драгоценные сети", став единственной ювелирной компанией Алтайского края, получившей награду среди 37 победителей из России, Белоруссии и Казахстана.

В номинации "Драгоценные сети" "Золотой Телец" получил престижную награду наравне с известными федеральными компаниями.

Победа в конкурсе "Лучший ювелирный магазин" – это символ порядочности и надежности компании, гарантия личной ответственности владельцев за качество продаваемых товаров, знак высокого уровня обслуживания и клиентского сервиса.

"Золотой Телец" благодарит своих постоянных покупателей за оказанное доверие, ведь благодаря им компания становится лучше и развивается с каждым годом.

Сеть ювелирных магазинов "Золотой Телец"

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