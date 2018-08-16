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Гей-парад в поселке Яблоневом отменяется: местные власти передумали

, ИА "Амител"
Гей-парада не будет: власти отменили одобренное шествие в деревне Яблоневое

Фото: ali350.ru

В Ульяновской области муниципальные власти отменили проведение разрешенного ранее гей-парада в деревне Яблоневое с населением семь человек, пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что в среду, 15 августа, глава администрации Новоульяновска (Ульяновская область) Светлана Косаринова дала разрешение ЛГБТ-активисту Николаю Алексееву на проведение гей-парада 26 августа. Акцию она предложила провести в поселке Яблоневом, где проживает только 7 человек.

Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил сам Алексеев, назвав Косаринову "самым смелым человеком в России" и подчеркнув, что это будет первый в истории России согласованный гей-парад.

Однако уже в четверг, 16 августа, глава Новоульяновска Геннадий Деникаев заявил, что никакого гей-парада проводиться не будет, а выданное ранее разрешение отменяется, поскольку не было согласовано ни с главой города, ни с депутатами гордумы.

Деникаев также отметил, что статью 6.21 КоАП РФ о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений никто не отменял, а депутаты новоульяновской гордумы намерены обратиться в региональное заксобрание, чтобы оно вышло с законодательной инициативой об ужесточении наказания по этой статье.

"В Новоульяновске реальный раскол местной власти. Глава муниципального образования Геннадий Деникаев, возглавляющий законодательную власть, пошел против главы администрации города Светланы Косариновой, согласовавшей сразу три наших акции, включая гей-парад. У главы города нет полномочий в сфере согласования публичных мероприятий. Это компетенция администрации, а от нее мы все необходимые документы получили", — прокомментировал на своей странице Алексеев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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