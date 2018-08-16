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Полиция в Горном Алтае задержала мужчину, подозреваемого в поджоге домика, расположенного на территории строящейся базы отдыха в Кош-Агачском районе.

Как сообщили в республиканском МВД, с заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница, сообщившая о том, что в селе Чаган-Узун неизвестные лица совершили поджог одного из домов.

В результате пожара огнем была повреждена стена строения. Сумма причиненного ущерба составила восемь тысяч рублей. На месте преступления была изъята пластиковая бутылка со следами пальцев рук и остатками топлива, использовавшегося для поджога.

Вскоре полицейские установили причастность к совершению преступления 30-летнего местного жителя. Его доставили в отделение, где подозреваемый признался в содеянном.

"Установлено, что мужчина, недовольный тем, что на территории, ранее использовавшейся для выпаса скота, началось строительство базы отдыха, решил отомстить заявительнице. В ночное время сельчанин приехал к строительной площадке, облил домик бензином, поджег его и скрылся", - уточняют в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Подозреваемый определен под подписку о невыезде.