Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки, к 5,5 годам колонии строгого режима, передает ТАСС.

"Признать Никандрова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев без штрафа. Лишить специального звания "генерал юстиции", — зачитал решение судья.

Отмечается, что заседание по делу бывшего зама руководителя ГСУ СК РФ по Москве проходило в закрытом от слушателей и СМИ режиме. Материалы имеют гриф секретности. Он полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что Никандров обвиняется в получении взятки за освобождение криминального авторитета Итальянца. Причем Никандров взял себе только пятую часть от всей суммы, а остальное, предположительно, было поделено между экс-начальником УСБ СК РФ Михаилом Максименко, экс-главой СК Москвы по Центральному административному округу Алексеем Крамаренко и экс-руководителем московского главка СК РФ генералом Александром Дрымановым.