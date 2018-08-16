Дело о магазине, высылавшем мыло вместо iPhone, прекратили в Барнауле

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Октябрьский районный суд Барнаула прекратил уголовное дело, связанное с работой интернет-магазина, через который гражданам вместо iPhone высылали товары народного потребления, например мыло.

Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемыми по делу проходили двое граждан. Им инкриминировали 10 эпизодов хищения имущества путем обмана.

"В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что они в преступных целях создали интернет-магазин, где разместили общедоступное предложение якобы о продаже смартфонов iPhone 6S по ценам, значительно ниже рыночных, с возможностью доставки приобретаемых товаров в регион проживания заказчика почтовым отправлением с наложенным платежом, при этом заранее не намереваясь выполнять условия размещенного на интернет-сайте предложения", — уточняют в надзорном ведомстве.

Для конспирации злоумышленники приобрели банковскую карту, разместили на интернет-сайте электронную форму для заполнения, создали электронный почтовый ящик, а в качестве контакта указали абонентский номер, оформленный на третье лицо.

После поступления денег от потерпевших создатели магазина отправляли почтой товар, не соответствующий оформленному заказу. Например, они клали в бандероль предметы народного потребления: детскую игрушку и кусок хозяйственного мыла.

"Всем потерпевшим подсудимыми возмещен ущерб, в связи с чем потерпевшие претензий к ним не имели, заявили ходатайства о прекращении уголовного дела", — резюмируют в прокуратуре.