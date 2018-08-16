Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова умерла рано утром в четверг, 16 августа, в Санкт-Петербурге в возрасте 49 лет, сообщает Федерация спортивной гимнастики России.

"Федерация спортивной гимнастики России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Елены Львовны и всем российским поклонникам спортивной гимнастики", — отмечается в сообщении ведомства.

Шушунова является заслуженным мастером спорта СССР, абсолютной чемпионкой Олимпиады, а также чемпионкой Олимпийских игр в командном зачете, абсолютной чемпионкой мира и победительницей мирового первенства в команде.

На Олимпиаде в Сеуле в 1988 году Шушунова стала обладательницей двух золотых, серебряной и бронзовой медалей. Для того чтобы стать победительницей в абсолютном первенстве, Елене необходимо было получить за выполнение опорного прыжка высшую оценку — 10 баллов. Имела значение даже одна сотая балла. 19-летняя спортсменка выполнила упражнение безукоризненно, все судьи единогласно поставили ей высшую оценку.