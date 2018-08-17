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"Может, Путин виноват": пчеловоды на Алтае жалуются на низкий спрос меда

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
На площади Сахарова в Барнауле начала работать традиционная ярмарка "Медовый Спас"

Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина

Традиционная медовая ярмарка уже несколько дней работает на площади Сахарова в Барнауле. Несмотря на то, что пчеловоды практически не подняли цены на сладкий продукт, по их словам, спрос на мед по сравнению с прошлыми годами невелик.

Как рассказали Amic.ru пчеловоды, в этом году цикл цветения сместился на две недели из-за холодной весны. Кроме того, сильнейшие ураганы, обрушившиеся на Алтайский край летом, разрушили целые пасеки. Чтобы восстановить их, пришлось пожертвовать этим годом. Кроме того, медоносы зацвели одновременно, что вызвало трудности при получении меда.

По словам главного организатора медовой ярмарки Юрия Богуславского, в этом году в ней участвуют около 40 пчеловодов из разных районов Алтайского края. Из-за долгой весны акация зацвела поздно и с нее взяток было меньше.

Народу в первые дни на ярмарку пришло довольно мало.

"На первой ярмарке просто разрывали нас. Брали трехлитровые банки, ведрами покупали мед. А сейчас мы приучили покупателей к фестивалю алтайского меда и тому, что он проходит пять раз в году. Видимо, уверены, что успеют купить в следующий раз, поэтому берут маленькими партиями", — рассказал Богуславский.

Евгений Афанасьев из Чарышского района занимается пчеловодством с 8 лет. В этом году не самый лучший урожай на его памяти. Оптовая цена на мед не растет, как и розничная, и составляет от 120 до 200 рублей за килограмм.

"Урожай местами есть, а местами нет. У нас в горах весна была холодной. Пчелы не успели развиться. В целом цикл сместился на две недели. Пришлось поднять цены на 50 рублей за один килограмм. В среднем у меня в этом году объем выращенного меда в 2,5 раза меньше. Могу отметить уменьшение интереса к ярмарке в этом году. Может, Путин виноват? Денег у народа стало меньше, больше тратят на колбасу и мясо, а мед — это уже излишки", — пошутил пчеловод из Чарышского района Евгений Афанасьев.

Наталья из Шипуновского района рассказала, что особо покупателей нет в первые дни ярмарки. Думает, что горожане находятся на даче и не знают о выставке. При этом себестоимость меда выросла из-за подорожания ГСМ. Пчеловоды регулярно выезжают на пасеки и тратят деньги на бензин.

"В прошлом году у нас больше меда покупали. Некоторые люди, возможно, еще не знают о ярмарке. Цены мы не стали поднимать, хотя себестоимость выросла. Меда стало меньше из-за того, что цветение сместилось на две недели. Плюс подорожал бензин. Мы вынуждены выезжать в поля", — сообщила Наталья.

Сергей из все того же Шипуновского района уверен, что ажиотажа вокруг ярмарки не было и в прошлом году. Тогда просто параллельно во Дворце спорта проходила выставка продукции из Белоруссии. Многие приезжали целенаправленно туда и заодно покупали мед.

Медовая ярмарка будет работать на площади Сахарова ежедневно с 10 до 18 часов до 2 сентября.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

17.08.2018 08:01
Шепайрдыль

"А я уже медом не занимаюсь"-заявил Коровин Евгений

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17.08.2018 08:08
- гость -

Мёд это на сегодняшний день- роскошь. У людей лишних денег нет. Вот если бы в рассрочку. Да и не такой уж он и полезный. Я один раз дорвались, ела целыми днями свежак и сожгла двенадцати перстную, в больнице лечили

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