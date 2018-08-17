Через три недели в Алтайском крае пройдут главные региональные выборы — выборы губернатора. За кресло главы региона и председателя краевого правительства борются четыре человека. Расскажем о каждом поподробнее.

Кандидат Виктор Томенко

Фото предоставлено предвыборным штабом кандидата

Возраст: 47 лет.

Семейное положение: женат, один ребенок.

Выдвинувшая партия: "Единая Россия".

Членство в партии: нет.

Образование: высшее экономическое (Норильский индустриальный институт (1993 год).

Должность: врио губернатора Алтайского края.

Особые достижения. Финансист со стажем, в 33 года возглавил Заполярный филиал металлургической компании, входящей в структуру "Норильского никеля". В 41 год стал председателем правительства Красноярского края, член федерального кадрового резерва.

Краткая биография. Родился 12 мая 1971 года в Норильске Красноярского края. В группе компаний "Норильский никель" работал с 1988 года на разных должностях: аппаратчик-гидрометаллург, техник-технолог, экономист, бухгалтер, начальник налогового отдела, главный бухгалтер, заместитель гендиректора. С 2004 по 2010 год работал в должности директора Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель".

В политике с 2010 года, когда стал вице-губернатором и вице-премьером правительства Красноярского края. Через два года был назначен главой красноярского правительства. 30 мая 2018 года решением президента Владимира Путина назначен врио губернатора Алтайского края.

Личные качества: умен, открыт для общения с населением и разными общественно-политическими силами, трудолюбив, открыто говорит о проблемах, профессионально играет в волейбол.

Наличие судимости: нет

Предвыборная программа. Кандидат инициировал создание программы "Алтайский край. Энергия развития" с участием широкого круга экспертов. В программе 12 точек роста, в том числе предложения по созданию достойных условий труда, развитию промышленности, агропромышленного комплекса, доступности медицинской и социальной помощи, улучшению качества дорог и транспортной инфраструктуры, развитию культуры и туризма.

Кандидат обязуется за 5 лет работы (это только часть предложений):

Обеспечить рост заработной платы в 1,6 раза.

Построить 10 детсадов и 19 школ, капитально отремонтировать 37 детcадов, 77 школ, реконструировать 25 школ.

Обеспечить ежегодный прирост промышленного производства на 12%.

Создать не менее 150 хозяйств малых форм.

Увеличить объем переработки сельхозпродукции на 15 %.

Открыть 60 ФАПов.

Сократить в 2 раза сроки ожидания медпомощи в поликлиниках.

Отремонтировать 60 ДК, построить театр и 2 дома культуры, модернизировать 10 детских школ искусств, создать 10 3D-кинозалов.

Обеспечить жильем не менее 3 тысяч молодых семей.

Обеспечить ремонт и благоустройство всех дворов.

Направить 60 млрд рублей на строительство и ремонт дорог.

Войти в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ.

Достигнуть показателя ежегодного туристического потока в регион 2,4 млн человек.

От первого лица:

"Я коренной сибиряк. Всю жизнь до 40 лет прожил в городе Норильске за полярным кругом, 69-я параллель. Там учился, женился, пошел работать и создал семью. Работать пошел на Норильский горно-металлургический комбинат прямо после школы. От комбината меня тут же отправили на обучение. На предприятии на тот момент работало более ста тысяч человек. Это практически город. Уже в 26 лет я получил там первое серьезное назначение. А в 33 года я его возглавил. И занимался всем – от энергетики, добычи до социальной сферы".

Кандидат Владимир Семёнов

Фото предоставлено предвыборным штабом кандидата

Возраст: 51 год.

Семейное положение: женат, четыре ребенка.

Выдвинувшая партия: ЛДПР.

Членство в партии: член ЛДПР.

Образование: Алтайский политехнический институт имени И.И. Ползунова (1990 год), Сибирская академия государственной службы (2007), школа бизнеса Открытого университета Великобритании при ААЭП.

Должность: генеральный директор ООО "СибКомИнвест".

Особые достижения: опытный политик и бизнесмен, дважды депутат Госдумы, дважды депутат парламента Алтайского края, не боится спорить с действующей властью, остроумен.

Краткая биография. Родился 20 апреля 1967 года в Барнауле. После вуза стал работать в мебельной компании "Рубеж", где занял пост коммерческого директора. В 1999 году возглавил рекламное агентство "Аливи Город". В 2000-м стал вице-президентом Ассоциации рекламных компаний Алтая ("АРКА"), а в 2005 году – президентом "АРКА". Сейчас является руководителем нескольких коммерческих компаний.

Наличие судимости: нет

Предвыборная программа. Семёнов сформировал программу на основе наказов жителей Алтайского края с привлечением экспертов. В ней прописаны предложения в части увеличения доступности медицины, оптимизации чиновничьего аппарата, рост зарплат медиков и педагогов, контроль за качеством дорог, развитие сельских территорий, улучшение качества социальной политики и сферы ЖКХ, развитие экономики.

Кандидат обязуется за 5 лет работы (это только часть предложений):

Создать коалиционное правительство.

Взять под жесткий контроль госзакупки.

Сократить число чиновников, расходы на них и запретить бизнесменам занимать руководящие посты в госучреждениях.

Создать ФАПы в каждом селе, восстановить все центральные районные больницы, запретить закрытие больниц, школ, почты на селе. Увеличить зарплаты медикам, учителям.

Остановить процесс укрупнения школ.

Закрепить за студентами право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев.

Остановить расхищение леса, ликвидировать незаконные свалки.

Наладить глубокую переработку сельхозпродукции, поднять закупочные цены в сфере АПК.

Увеличить пособия и снизить тарифы на услуги ЖКХ матерям и отцам-одиночкам.

Убрать все "пивнушки" из жилых домов.

Ввести мораторий на новое строительство торговых центров в крупных городах.

Ввести льготы на аренду муниципальных помещений для начинающего бизнеса.

От первого лица:

"В начале 2000-х годов пришел в политику. То, что происходило в стране, меня не устраивало. Правящая партия меняла названия, а по сути, оставалась все равно КПСС в ее худших проявлениях. Ясно было, что в жизни нужно что-то менять. Поэтому я выбрал оппозиционную партию — ЛДПР".

Кандидат Людмила Суслова

Фото предоставлено предвыборным штабом кандидата

Возраст: 53 года.

Семейное положение: замужем, двое детей.

Выдвинувшая партия: "Справедливая Россия".

Членство в партии: член партии "Справедливая Россия".

Образование: Омский государственный медицинский институт (1988), Российская академия государственной службы при Президенте РФ (2010 год).

Должность: заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Особые достижения. Является экспертом в сфере ЖКХ, руководитель партийного проекта "Коммунальный дозор". Четырежды избиралась в законодательные органы города и края. Не боится говорить правду и не отступает от принципов в угоду политике.

Краткая биография. Родилась 10 июня в городе Исилькуле Омской области. В Барнаул приехала по распределению, работала врачом коммунального отдела СЭС Ленинского района. В политике с 2004 года. До 2008 года была заместителем председателя по социальной политике Барнаульской городской Думы. С 2008 года трижды избиралась депутатом краевого парламента, два созыва возглавляла фракцию "Справедливая Россия" в АКЗС. Имеет опыт работы председателем совета ТОС.

Наличие судимости: нет

Предвыборная программа: Людмила Суслова включила в свою предвыборную программу тему пенсионной реформы. Она делает акцент на проблемной сфере ЖХК, необходимости более четкой социальной поддержки молодежи и старшего поколения, развитии бизнеса и сельских территорий.

Кандидат обязуется за 5 лет работы (это только часть предложений):

Принципиально отстаивать интересы каждого жителя края, не позволяя ухудшать их положение, в том числе в вопросе пенсионной реформы.

Привлекать инвесторов, предлагая им готовые бизнес-решения, основанные на реальных потребностях региона.

Поддерживать микробизнес: "алтайский" гектар, экономические льготы и рынки сбыта.

Разработать программу реновации села.

Обеспечить регулирование цен на социально значимые товары.

Внедрить программу жилищных сертификатов для работников здравоохранения, образования, культуры.

Жестко контролировать тарифы ЖКХ и разработать программу модернизации коммунальной сферы.

Создать систему гарантированного первого рабочего места для выпускников.

Принять социально значимые законы для поддержки старшего поколения.

Обеспечить поддержку семей.

От первого лица:

"Я была папиной дочкой, и именно от него унаследовала важные человеческие качества: обострённое чувство справедливости, привычку думать на несколько шагов вперед и оценивать последствия своих действий. Депутатская работа позволила реализовать важную потребность: быть полезной людям, помогать ближним, защищать нуждающихся. Желание баллотироваться на пост губернатора Алтайского края имеет под собой те же основания: я хочу изменить к лучшему жизнь моих земляков".

Кандидат Андрей Крылов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Возраст: 51 год.

Семейное положение: не женат, пятеро детей.

Выдвинувшая партия: "Партия Роста".

Членство в партии: член "Партии Роста", председатель регионального отделения.

Образование: Алтайский государственный университет (1992 год).

Должность: директор ООО "Промхимлаб".

Особые достижения: в политике новичок, но не остается в тени, привлекает внимание яркими и нескучными заявлениями, большой опыт в бизнесе.

Краткая биография. Родился 3 декабря 1966 года в Барнауле. Работать начал с 13 лет на Барнаульском вагоноремонтном заводе, подростком работал на станкостроительном заводе. С 1990 года занимается частным бизнесом. Владеет несколькими крупными производственными предприятиями (завод базальтового волокна, бетонорастворный завод, асфальтовый завод, шпалопропиточный завод), ремонтно-строительными предприятиями ("АлтайСтрой комплект", СУ-101), научно-производственными предприятиями, предприятиями сельхозпереработки (пункт хранения и переработки зерна, "Алейский сахарный завод").

Наличие судимости: нет

Предвыборная программа. Программа Андрея Крылова самая острая в плане высказываний и предложений. В ней есть предложения по борьбе с бюрократией и богатством чиновников, темы освобождения от налогов некоторых категорий, поддержки и защиты самозанятых, запрета рубки леса и отказа от пенсионной реформы.

Кандидат обязуется за 5 лет работы (это только часть предложений):

Сократить количество чиновников, привязать зарплату чиновников к минимальной на Алтае.

Освободить от всех местных налогов самозанятое трудовое население с доходом менее 1 млн рублей в год.

Упразднить лживые провластные СМИ.

Переделать под школы или больницы, продать с аукциона государственные дворцы чиновников.

Сказать "нет" пенсионной реформе.

Прекратить рубку реликтовых лесов Алтая.

Вернуть надежду людям жить по совести.

Сократить количество чиновников, а высвободившиеся от этого деньги направить на зарплаты учителей и врачей.

От первого лица:

"Обещаю: не покупать недвижимость за рубежом, не отправлять детей на учёбу за границу, не участвовать в чужом бизнесе и не баллотироваться на второй срок. За пять лет я выстрою принципиально иную власть в крае и вернусь к своей нормальной жизни и любимой работе".