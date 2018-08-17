Пятница, 17 Август, 08:08

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 66,89
€ 76,06
427566
19°
Обь
170см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Выбери меня: обзор претендентов на кресло губернатора Алтайского края

, ИА "Амител"
Смотрим биографии, семейное положение, личные качества, судимости и программы кандидатов

Иллюстрация: Amic.ru

Через три недели в Алтайском крае пройдут главные региональные выборы — выборы губернатора. За кресло главы региона и председателя краевого правительства борются четыре человека. Расскажем о каждом поподробнее.

Кандидат Виктор Томенко

Фото предоставлено предвыборным штабом кандидата

Возраст: 47 лет.

Семейное положение: женат, один ребенок.

Выдвинувшая партия: "Единая Россия".

Членство в партии: нет.

Образование: высшее экономическое (Норильский индустриальный институт (1993 год).

Должность: врио губернатора Алтайского края.

Особые достижения. Финансист со стажем, в 33 года возглавил Заполярный филиал металлургической компании, входящей в структуру "Норильского никеля". В 41 год стал председателем правительства Красноярского края, член федерального кадрового резерва.

Краткая биография. Родился 12 мая 1971 года в Норильске Красноярского края. В группе компаний "Норильский никель" работал с 1988 года на разных должностях: аппаратчик-гидрометаллург, техник-технолог, экономист, бухгалтер, начальник налогового отдела, главный бухгалтер, заместитель гендиректора. С 2004 по 2010 год работал в должности директора Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель".

В политике с 2010 года, когда стал вице-губернатором и вице-премьером правительства Красноярского края. Через два года был назначен главой красноярского правительства. 30 мая 2018 года решением президента Владимира Путина назначен врио губернатора Алтайского края.

Личные качества: умен, открыт для общения с населением и разными общественно-политическими силами, трудолюбив, открыто говорит о проблемах, профессионально играет в волейбол.

Наличие судимости: нет

Предвыборная программа. Кандидат инициировал создание программы "Алтайский край. Энергия развития" с участием широкого круга экспертов. В программе 12 точек роста, в том числе предложения по созданию достойных условий труда, развитию промышленности, агропромышленного комплекса, доступности медицинской и социальной помощи, улучшению качества дорог и транспортной инфраструктуры, развитию культуры и туризма.

Кандидат обязуется за 5 лет работы (это только часть предложений):

  • Обеспечить рост заработной платы в 1,6 раза.
  • Построить 10 детсадов и 19 школ, капитально отремонтировать 37 детcадов, 77 школ, реконструировать 25 школ.
  • Обеспечить ежегодный прирост промышленного производства на 12%.
  • Создать не менее 150 хозяйств малых форм.
  • Увеличить объем переработки сельхозпродукции на 15 %.
  • Открыть 60 ФАПов.
  • Сократить в 2 раза сроки ожидания медпомощи в поликлиниках.
  • Отремонтировать 60 ДК, построить театр и 2 дома культуры, модернизировать 10 детских школ искусств, создать 10 3D-кинозалов.
  • Обеспечить жильем не менее 3 тысяч молодых семей.
  • Обеспечить ремонт и благоустройство всех дворов.
  • Направить 60 млрд рублей на строительство и ремонт дорог.
  • Войти в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ.
  • Достигнуть показателя ежегодного туристического потока в регион 2,4 млн человек.

От первого лица:

"Я коренной сибиряк. Всю жизнь до 40 лет прожил в городе Норильске за полярным кругом, 69-я параллель. Там учился, женился, пошел работать и создал семью. Работать пошел на Норильский горно-металлургический комбинат прямо после школы. От комбината меня тут же отправили на обучение. На предприятии на тот момент работало более ста тысяч человек. Это практически город. Уже в 26 лет я получил там первое серьезное назначение. А в 33 года я его возглавил. И занимался всем – от энергетики, добычи до социальной сферы".

Кандидат Владимир Семёнов

Фото предоставлено предвыборным штабом кандидата

Возраст: 51 год.

Семейное положение: женат, четыре ребенка.

Выдвинувшая партия: ЛДПР.

Членство в партии: член ЛДПР.

Образование: Алтайский политехнический институт имени И.И. Ползунова (1990 год), Сибирская академия государственной службы (2007), школа бизнеса Открытого университета Великобритании при ААЭП.

Должность: генеральный директор ООО "СибКомИнвест".

Особые достижения: опытный политик и бизнесмен, дважды депутат Госдумы, дважды депутат парламента Алтайского края, не боится спорить с действующей властью, остроумен.

Краткая биография. Родился 20 апреля 1967 года в Барнауле. После вуза стал работать в мебельной компании "Рубеж", где занял пост коммерческого директора. В 1999 году возглавил рекламное агентство "Аливи Город". В 2000-м стал вице-президентом Ассоциации рекламных компаний Алтая ("АРКА"), а в 2005 году – президентом "АРКА". Сейчас является руководителем нескольких коммерческих компаний.

Наличие судимости: нет

Предвыборная программа. Семёнов сформировал программу на основе наказов жителей Алтайского края с привлечением экспертов. В ней прописаны предложения в части увеличения доступности медицины, оптимизации чиновничьего аппарата, рост зарплат медиков и педагогов, контроль за качеством дорог, развитие сельских территорий, улучшение качества социальной политики и сферы ЖКХ, развитие экономики.

Кандидат обязуется за 5 лет работы (это только часть предложений):

  • Создать коалиционное правительство.
  • Взять под жесткий контроль госзакупки.
  • Сократить число чиновников, расходы на них и запретить бизнесменам занимать руководящие посты в госучреждениях.
  • Создать ФАПы в каждом селе, восстановить все центральные районные больницы, запретить закрытие больниц, школ, почты на селе. Увеличить зарплаты медикам, учителям.
  • Остановить процесс укрупнения школ.
  • Закрепить за студентами право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев.
  • Остановить расхищение леса, ликвидировать незаконные свалки.
  • Наладить глубокую переработку сельхозпродукции, поднять закупочные цены в сфере АПК.
  • Увеличить пособия и снизить тарифы на услуги ЖКХ матерям и отцам-одиночкам.
  • Убрать все "пивнушки" из жилых домов.
  • Ввести мораторий на новое строительство торговых центров в крупных городах.
  • Ввести льготы на аренду муниципальных помещений для начинающего бизнеса.

От первого лица:

"В начале 2000-х годов пришел в политику. То, что происходило в стране, меня не устраивало. Правящая партия меняла названия, а по сути, оставалась все равно КПСС в ее худших проявлениях. Ясно было, что в жизни нужно что-то менять. Поэтому я выбрал оппозиционную партию —  ЛДПР".

Кандидат Людмила Суслова

Фото предоставлено предвыборным штабом кандидата

Возраст: 53 года.

Семейное положение: замужем, двое детей.

Выдвинувшая партия: "Справедливая Россия".

Членство в партии: член партии "Справедливая Россия".

Образование: Омский государственный медицинский институт (1988), Российская академия государственной службы при Президенте РФ (2010 год).

Должность: заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Особые достижения. Является экспертом в сфере ЖКХ, руководитель партийного проекта "Коммунальный дозор". Четырежды избиралась в законодательные органы города и края. Не боится говорить правду и не отступает от принципов в угоду политике.

Краткая биография. Родилась 10 июня в городе Исилькуле Омской области. В Барнаул приехала по распределению, работала врачом коммунального отдела СЭС Ленинского района. В политике с 2004 года. До 2008 года была заместителем председателя по социальной политике Барнаульской городской Думы. С 2008 года трижды избиралась депутатом краевого парламента, два созыва возглавляла фракцию "Справедливая Россия" в АКЗС. Имеет опыт работы председателем совета ТОС.

Наличие судимости: нет

Предвыборная программа: Людмила Суслова включила в свою предвыборную программу тему пенсионной реформы. Она делает акцент на проблемной сфере ЖХК, необходимости более четкой социальной поддержки молодежи и старшего поколения, развитии бизнеса и сельских территорий.  

Кандидат обязуется за 5 лет работы (это только часть предложений):

  • Принципиально отстаивать интересы каждого жителя края, не позволяя ухудшать их положение, в том числе в вопросе пенсионной реформы.
  • Привлекать инвесторов, предлагая им готовые бизнес-решения, основанные на реальных потребностях региона.
  • Поддерживать микробизнес: "алтайский" гектар, экономические льготы и рынки сбыта.
  • Разработать программу реновации села.
  • Обеспечить регулирование цен на социально значимые товары.
  • Внедрить программу жилищных сертификатов для работников здравоохранения, образования, культуры.
  • Жестко контролировать тарифы ЖКХ и разработать программу модернизации коммунальной сферы.
  • Создать систему гарантированного первого рабочего места для выпускников.
  • Принять социально значимые законы для поддержки старшего поколения.
  • Обеспечить поддержку семей.

От первого лица:

"Я была папиной дочкой, и именно от него унаследовала важные человеческие качества: обострённое чувство справедливости, привычку думать на несколько шагов вперед и оценивать последствия своих действий. Депутатская работа позволила реализовать важную потребность: быть полезной людям, помогать ближним, защищать нуждающихся. Желание баллотироваться на пост губернатора Алтайского края имеет под собой те же основания: я хочу изменить к лучшему жизнь моих земляков".

Кандидат Андрей Крылов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Возраст: 51 год.

Семейное положение: не женат, пятеро детей.

Выдвинувшая партия: "Партия Роста".

Членство в партии: член "Партии Роста", председатель регионального отделения.

Образование: Алтайский государственный университет (1992 год).

Должность: директор ООО "Промхимлаб".

Особые достижения: в политике новичок, но не остается в тени, привлекает внимание яркими и нескучными заявлениями, большой опыт в бизнесе.

Краткая биография. Родился 3 декабря 1966 года в Барнауле. Работать начал с 13 лет на Барнаульском вагоноремонтном заводе, подростком работал на станкостроительном заводе. С 1990 года занимается частным бизнесом. Владеет несколькими крупными производственными предприятиями (завод базальтового волокна, бетонорастворный завод, асфальтовый завод, шпалопропиточный завод), ремонтно-строительными предприятиями ("АлтайСтрой комплект", СУ-101), научно-производственными предприятиями,  предприятиями сельхозпереработки (пункт хранения и переработки зерна, "Алейский сахарный завод").

Наличие судимости: нет

Предвыборная программа. Программа Андрея Крылова самая острая в плане высказываний и предложений. В ней есть предложения по борьбе с бюрократией и богатством чиновников, темы освобождения от налогов некоторых категорий, поддержки и защиты самозанятых, запрета рубки леса и отказа от пенсионной реформы.

Кандидат обязуется за 5 лет работы (это только часть предложений):

  • Сократить количество чиновников, привязать зарплату чиновников к минимальной на Алтае.
  • Освободить от всех местных налогов самозанятое трудовое население с доходом менее 1 млн рублей в год.
  • Упразднить лживые провластные СМИ.
  • Переделать под школы или больницы, продать с аукциона государственные дворцы чиновников.
  • Сказать "нет" пенсионной реформе.
  • Прекратить рубку реликтовых лесов Алтая.
  • Вернуть надежду людям жить по совести.
  • Сократить количество чиновников, а высвободившиеся от этого деньги направить на зарплаты учителей и врачей.

От первого лица:

"Обещаю: не покупать недвижимость за рубежом, не отправлять детей на учёбу за границу, не участвовать в чужом бизнесе и не баллотироваться на второй срок. За пять лет я выстрою принципиально иную власть в крае и вернусь к своей нормальной жизни и любимой работе".

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

17.08.2018 07:24
Пионер

Томенко однозначно нет.
- ничего не знает о крае
- продолжение политики предыдущего губернатора
- экономист и проф.управленец (таких много, а толку от них нуль, т.к. не знают с какой стороны хвост у коровы)
- использование административного ресурса на выборах
- поддержал пенсионную реформу
- от Единой России, а значит, все политическое болото и останется таким.
(это только часть)
Семенов - программа больше на популизм похожа, запретить строить ТРЦ и убрать пивнари - смешно. Было бы выгодно - строили бы заводы.

Буду выбирать между Сусловой и Крыловым.

0  0
17.08.2018 07:29
- гость -

кто эти люди? классические спойлеры - весь город портретами Томенко обвешан, а про этих только на АМИКе и читаешь, и то - желания голосовать за них не возникает, впрочем, как и за Томенко. испорчу бюллетень....

0  0
17.08.2018 07:56
Читатель

Проблема в том, что кто общается на сайтах, редко ходит голосовать. И создается впечатление, что в интернете одно общественное мнение, а в жизни - другое. Которое в жизни - то и при голосовании....

0  0
17.08.2018 07:57
Podkop

АМИК, а почему Томенко первый, а не последний в обзоре?Согласно утвержденному избиркомом порядку.

0  0
17.08.2018 07:59
- гость -

17.08.2018 07:29
- гость -
нет, голос сливать нельзя - за любого кандидата кроме Томенко

0  0
17.08.2018 08:05
Гость

17.08.2018 07:59
- гость -
Поддержу вас и не "солью" голос. ЕРу-нет!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
08:06
Студентки разукрасили старый гараж ради эстетического ремонта в Барнауле 0
07:50
Избирателей двух районов Алтая приглашают на встречу с кандидатом Семёновым 0
07:41
Сразу несколько барнаульцев выступят в новом сезоне популярного шоу "Танцы" 0
07:34
Бешеный бык и Вито Корлеоне: великие роли великого Роберта Де Ниро 0
07:30
Молочные реки, сырные берега: о развитии молочной промышленности на Алтае
Слава о молочных продуктах Алтайского края распространилась далеко за пределы региона
07:19
Шестикомнатную квартиру со спортзалом продают в Барнауле за 12 млн рублей 0
07:03
"Может, Путин виноват": пчеловоды на Алтае жалуются на низкий спрос меда 1
06:48
Как проголосовать на выборах губернатора Алтая дома или в больнице 0
06:32
Рассвет на воздушном шаре: удивительные фото с высоты 0
06:14
Грозы, град и +30 градусов прогнозируют в Алтайском крае 17 августа 0
06:01
Выбери меня: обзор претендентов на кресло губернатора Алтайского края 6
03:25
Санкции США назвали в МИД России односторонними "санкционными волнами" 0
02:17
Международные резервы России сократились на $0,4 млрд за неделю 0
01:23
Назван лучший смартфон 2018 года 0
00:15
Британские ученые узнали, когда появились первые древнеегипетские мумии 0
23:42
Путин поручил Медведеву развить в России производство инвалидных колясок 0
23:19
Украинский чиновник пригрозил утопить россиян в крови 0
23:04
Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов металлургов 0
22:52
Мутко пообещал обратить свое внимание на рост цен на топливо для ЖКХ 1
22:33
Онищенко: пенсионную реформу нужно рассматривать как часть преобразований 0
22:15
Ростуризм ожидает роста турпотока за счет возвращения гостей ЧМ-2018 0
21:49
ВЦИОМ назвал основные проблемы инвалидов в России 0
21:07
Долги россиян по квартплате за полгода выросли на четверть 0
21:01
Украинский чиновник заявил, что Конан-варвар жил в Николаевской области 1
20:43
Обругавшую Володина пенсионерку назначили его помощницей, но она против 1
20:32
Песков рассказал, почему Путин едет на свадьбу в Австрию 1
20:08
Ученые обнаружили неожиданную пользу завтрака 0
19:47
Депутат Госдумы выслушала проклятия своих избирателей из-за пенсий и реформ 0
19:36
Турецкий футбольный клуб продал футболистов и купил коз 0
19:08
Коротко о главном: дела экстремистские, страсти по мойке и вырубка деревьев
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 августа
18:42
Компания Дерипаски решила зарегистрироваться в российском офшоре 2
18:24
Опубликованы фотографии бывшего Змеиногорского ЛВЗ после пожара 9
18:02
Московский политолог назвал рациональным отказ кандидата Томенко от дебатов 13
17:49
Генерал СК получил 5,5 лет строгого режима по обвинению в получении взятки 1
17:33
Дело о магазине, высылавшем мыло вместо iPhone, прекратили в Барнауле 2
17:22
Умерла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Шушунова 1
17:13
Житель Горного Алтая хотел сжечь дом на базе отдыха из чувства мести 0
17:02
Гей-парад в поселке Яблоневом отменяется: местные власти передумали 0
16:49
Полезна, но не всем: врач рассказал, как правильно лечиться малиной 0
16:32
Собянин подсчитал пенсионеров, которые живут в России за счет Москвы 22
16:25
Бизнес-курс "Построение персонального бренда": как это было 1
16:22
Подросток на иномарке слетел с дороги в Горном Алтае и погиб 1
16:11
Свидетельницы по "экстремистским делам" в Барнауле попросили госзащиты 49
16:03
Сборная России по футболу поднялась на 49-е место в новом рейтинге ФИФА 0
15:50
Снова что-то выиграл: отзывы о фотоконкурсе по выборам в Алтайском крае 11
15:32
Гей-парад в России разрешили провести в деревне с населением семь человек 7
15:25
20 тонн винограда и нектаринов не пропустили в Алтайский край из Казахстана 2
15:15
Ремонт 37 километров федеральных дорог досрочно завершили в Алтайском крае 0
15:04
Васильева высказалась против отмены пятибалльной системы оценок в школах 0
15:00
Новые технологии в экономике: встреча c алтайскими топами 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.