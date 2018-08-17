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Грозы, град и температуру до +30 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 17 августа.

"В южных районах кратковременный дождь, гроза, возможен град, утром местами туман", — сообщает региональный Гидрометцентр.

Дневные температуры составят +25...+30 градусов. Ветер будет восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров, при грозах местами порывы до 18 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. Днем в краевой столице температура составит +26...+28 градусов. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.