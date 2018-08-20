Охоту за модными трендами нового сезона пора начинать уже сейчас: лето подходит к концу, а стильные осенние коллекции, которые уже поступили в продажу, настолько разнообразны, что каждый сможет подобрать себе подходящий образ – от уютного повседневного до яркого праздничного. Возьмите на заметку главные модные тренды и отправляйтесь на шопинг в Galaxy: в магазинах одного из крупнейших торговых центров Барнаула вас уже ждут самые актуальные и свежие коллекции – для всей семьи и на любой уровень достатка.

МОДА КАК СПОСОБ САМОВЫРАЖЕНИЯ

Стиль оверсайз, для которого характерна широкая одежда, выглядящая на несколько размеров больше, — основной тренд сезона осень-зима 2018-2019. В моде — свобода и индивидуальность, которую одежда, обувь и аксессуары призваны подчеркнуть. Красота теперь не требует жертв, а тенденции повседневной моды прекрасно вписываются в реальную жизнь, как и трендовые оттенки предстоящего сезона, среди которых лидируют зеленый, горчичный, красный, коричневый, серый и желтый. Стиль оверсайз и другие тренды повседневной жизни широко представлены в магазинах Bershka, Pull and Bear, Befree, Tom Farr и Koton.

Из верхней одежды на пике популярности в новом сезоне практичные дубленки, шубы из искусственного меха, пончо и кейпы, а также дутые вещи глубоких тонов — фиолетовых, болотных, шоколадных. Еще один тренд – меховая отделка: пушистые подкладки из овчины в пальто и дубленках, а также декорирование мехом самых неожиданных предметов гардероба — спортивной одежды, джинсовых бомберов и даже виниловых курток. Стильные и универсальные модели, а также разнообразные фасоны – от укороченных спортивных до элегантных — вы найдете в отделах верхней одежды ТРЦ Galaxy: "Снежная королева", Ukutta, Siberina, LILOTI, O’HARA и "СИНАР".

на пике популярности в новом сезоне практичные дубленки, шубы из искусственного меха, пончо и кейпы, а также дутые вещи глубоких тонов — фиолетовых, болотных, шоколадных. Еще один тренд – меховая отделка: пушистые подкладки из овчины в пальто и дубленках, а также декорирование мехом самых неожиданных предметов гардероба — спортивной одежды, джинсовых бомберов и даже виниловых курток. Стильные и универсальные модели, а также разнообразные фасоны – от укороченных спортивных до элегантных — вы найдете в отделах верхней одежды ТРЦ Galaxy: "Снежная королева", Ukutta, Siberina, LILOTI, O’HARA и "СИНАР". Женская мода сезона осень-зима 2018-2019 богата интересными, подчас противоречивыми стилевыми решениями, в числе которых и образы в стиле 80-х, и романтический, и "ковбойский", и бельевой, и пижамный стили… Многослойность, высокая талия, клетка, леопардовый и цветочный принты, вышивка, сияющие и прозрачные ткани, винил, черная кожа, вязаные вещи – все эти ключевые тренды сегодня уже представлены в магазинах Zara, Mango, Stradivarius, COMMA, Be Platinum, Burvin. Леди, желающие идти в ногу со временем, смогут подобрать для себя подходящие варианты, которые соответствуют их вкусам и жизненному ритму, в магазинах VS Mafia, Golden Bant, Stefano, Debora.

сезона осень-зима 2018-2019 богата интересными, подчас противоречивыми стилевыми решениями, в числе которых и образы в стиле 80-х, и романтический, и "ковбойский", и бельевой, и пижамный стили… Многослойность, высокая талия, клетка, леопардовый и цветочный принты, вышивка, сияющие и прозрачные ткани, винил, черная кожа, вязаные вещи – все эти ключевые тренды сегодня уже представлены в магазинах Zara, Mango, Stradivarius, COMMA, Be Platinum, Burvin. Леди, желающие идти в ногу со временем, смогут подобрать для себя подходящие варианты, которые соответствуют их вкусам и жизненному ритму, в магазинах VS Mafia, Golden Bant, Stefano, Debora. Самые актуальные направления в мужской моде будущего сезона — креативные оттенки, принты, материалы и фасоны. Особенно приветствуются шотландская клетка, камуфляж, контрастные рисунки и надписи, а из материалов — кожа, велюр, бархат, трикотаж, деним, мех и вязаные вещи. Чтобы выглядеть стильно, дизайнеры рекомендуют выбирать приталенные пиджаки, свободные свитеры и футболки. Модный тренд — контрастные нарукавники, которые отлично сочетаются с мужскими пальто. В магазинах HENDERSON, Laconi, Bazioni, Grostyle, Zara, Qattoi – богатый выбор элегантных мужских образов. Более повседневные модели в стиле casual можно найти в магазинах Armani Exchange, S.Oliver, Be Platinum, H&M, Baon, O`Stin, Colin’s, Bershka, Pull and Bear, Koton, New Yorker, Zolla. В моде сейчас и удобные спортивные костюмы, которые представлены в магазинах Puma, Arena, "СпортМастер Гипер".

ТРЕНДЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Деним в моде всегда, и этот сезон не исключение: помимо классических джинсов, его основные модели представлены комбинезонами и джинсовыми куртками. Вещи лучше выбирать прямого фасона, с завышенной талией и темно-синего цвета — без всякого отбеливания и потертостей: именно такие джинсы всегда в моде осенью. В ТРЦ Galaxy – масса отделов, где можно подобрать актуальные модные джинсы: Factoria Jeans, "Приоритет Джинс", Time Zone, Sanger, "Джинса".

в моде всегда, и этот сезон не исключение: помимо классических джинсов, его основные модели представлены комбинезонами и джинсовыми куртками. Вещи лучше выбирать прямого фасона, с завышенной талией и темно-синего цвета — без всякого отбеливания и потертостей: именно такие джинсы всегда в моде осенью. В ТРЦ Galaxy – масса отделов, где можно подобрать актуальные модные джинсы: Factoria Jeans, "Приоритет Джинс", Time Zone, Sanger, "Джинса". Среди обувных трендов нового сезона — футуристические мотивы, эклектика, вышивка и спокойная классика. Обувь с квадратным носком, на устойчивом каблуке или на шпильке, с острым носком, треугольном или круглом каблуке, туфли, ботильоны и сапоги в гусиную лапку, клетку, полоску, кроссовки, ботинки стиле "милитари" — разнообразие современных моделей поражает воображение. Женскую обувь декорируют шнуровкой, заклёпками и замками-молниями, вставками из необычных материалов. Мужская обувь более сдержанна, но и в ней есть место декору: перфорации, тиснению, использованию контрастных цветов. В магазинах Chester, Zenden, Ralf Ringer, Respect, ECCO, Rieker, GOERGO, "Престиж", O`SHADE, Best Podium, "Вестфалика", Donna Laura, HENPECKED, "Монро" – самые модные, при этом комфортные модели обуви на любой вкус, размер и бюджет.

нового сезона — футуристические мотивы, эклектика, вышивка и спокойная классика. Обувь с квадратным носком, на устойчивом каблуке или на шпильке, с острым носком, треугольном или круглом каблуке, туфли, ботильоны и сапоги в гусиную лапку, клетку, полоску, кроссовки, ботинки стиле "милитари" — разнообразие современных моделей поражает воображение. Женскую обувь декорируют шнуровкой, заклёпками и замками-молниями, вставками из необычных материалов. Мужская обувь более сдержанна, но и в ней есть место декору: перфорации, тиснению, использованию контрастных цветов. В магазинах Chester, Zenden, Ralf Ringer, Respect, ECCO, Rieker, GOERGO, "Престиж", O`SHADE, Best Podium, "Вестфалика", Donna Laura, HENPECKED, "Монро" – самые модные, при этом комфортные модели обуви на любой вкус, размер и бюджет. Ценителей модного нижнего белья этот сезон также порадует новинками: актуальны лифы типа балконет с тонкими бретелями, лифы с кружевным оформлением, плавно переходящим в бретели, украшенные вышивкой, бесшовное белье. Дизайнеры советуют выбирать однотонные комплекты спокойных тонов: белые, коричневые, бордовые, черные, кремовые. Для поклонниц спортивного белья подойдут лифы в форме "боксерок", с геометрическими узорами и трусики-шорты. На пике популярности – белье в ретро-стиле: трусики с высокой талией, атласные топы, боди, топы и бюстье. Разнообразие соблазнительных и удобных моделей, а также уютная одежда для дома – в Oysho, Alpalazone, Milavitsa, Calvin Klein, Tribuna, Lady Secret, "Миракль".

этот сезон также порадует новинками: актуальны лифы типа балконет с тонкими бретелями, лифы с кружевным оформлением, плавно переходящим в бретели, украшенные вышивкой, бесшовное белье. Дизайнеры советуют выбирать однотонные комплекты спокойных тонов: белые, коричневые, бордовые, черные, кремовые. Для поклонниц спортивного белья подойдут лифы в форме "боксерок", с геометрическими узорами и трусики-шорты. На пике популярности – белье в ретро-стиле: трусики с высокой талией, атласные топы, боди, топы и бюстье. Разнообразие соблазнительных и удобных моделей, а также уютная одежда для дома – в Oysho, Alpalazone, Milavitsa, Calvin Klein, Tribuna, Lady Secret, "Миракль". Повышенное внимание к аксессуарам – тренд этой осени: без пары крупных серёг, узких очков, как у героя знаменитого фильма "Матрица", и шелкового платка не обойтись. Чалма, кепи, береты, шляпы, вязаные и меховые шапки – эти стильные головные уборы можно примерить в отделах "Гольфстрим" и "Светлана". Самые модные сумки – круглые, миниатюрные, причудливой формы, с логотипами и изображениями животных, с бахромой, перьями и вышивкой, стеганые и клатчи, нагрудные и поясные модели — уже в отделах кожгалантереи Claus Schulz, "Империя сумок", "Ларец Эксклюзив". В оптике "Счастливый взгляд" вам подберут идеальные очки – важную составляющую эффектного образа. И не забудьте об украшениях, которые станут отличным завершающим акцентом любого образа! В ТРЦ Galaxy представлен большой ассортимент магазинов украшений для каждого покупателя: Pandora, Nomination, "Золотой Телец", Sunlight, "585 Золотой", "Золотой Век", "Эдем", "Ювелирная лавка".

тренд этой осени: без пары крупных серёг, узких очков, как у героя знаменитого фильма "Матрица", и шелкового платка не обойтись. Чалма, кепи, береты, шляпы, вязаные и меховые шапки – эти стильные головные уборы можно примерить в отделах "Гольфстрим" и "Светлана". Самые модные сумки – круглые, миниатюрные, причудливой формы, с логотипами и изображениями животных, с бахромой, перьями и вышивкой, стеганые и клатчи, нагрудные и поясные модели — уже в отделах кожгалантереи Claus Schulz, "Империя сумок", "Ларец Эксклюзив". В оптике "Счастливый взгляд" вам подберут идеальные очки – важную составляющую эффектного образа. И не забудьте об украшениях, которые станут отличным завершающим акцентом любого образа! В ТРЦ Galaxy представлен большой ассортимент магазинов украшений для каждого покупателя: Pandora, Nomination, "Золотой Телец", Sunlight, "585 Золотой", "Золотой Век", "Эдем", "Ювелирная лавка". Детская мода во многом копирует "взрослую". Для девочек в наступающем сезоне будет актуальным стиль "ретро" в одежде: платья с воротничками и в "горошек", пышные юбки, банты и перчатки. В тренде образы полностью из денима, платья с вышивкой и цветами, с кружевом и в стиле "бохо", блузки пастельных тонов, а в преддверии холодов — теплые клетчатые юбки, свитеры крупной вязки с национальными узорами, толстовки с изображением цветов, животных и единорогов. Для мальчиков будет актуальна одежда в стиле "милитари", принт "клетка", джинсы с "подворотами". Популярными в этом году будут толстовки с героями мультфильмов, сказочными существами, в полоску и с различными скандинавскими узорами. В детских магазинах ТРЦ Galaxy — ORBY, "Бубль-Гум", Gloria Jeans, H&M, Zara, O'Stin, Fun Day, Family Outlet, Baby Soft – отличный выбор для маленьких модников и модниц.

Проведите свой идеальный день в Galaxy, подбирая новый осенний гардероб для себя и всей семьи согласно новым трендам и веяниям моды!

ТРЦ GALAXY

г. Барнаул, пр-т Строителей, 117

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