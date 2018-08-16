Неучастие врио губернатора Алтайского края, кандидата в главы региона Виктора Томенко в дебатах — это вполне понятное и рациональное решение. И ему оно даже на пользу. Об этом заявил российский политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Его мнение опубликовано в материале газеты "Коммерсантъ".
"Доминирующий кандидат, а таковыми являются врио губернатора, кратно отличается от других электоральной поддержкой. Поэтому он может отказаться от дебатов. Если есть крупный игрок, он самим фактом присутствия усиливает свою поддержку. В преобладающем количестве случаев технологически это неоправданно. Такой кандидат не должен находиться рядом с другими на одной площадке. Поэтому здесь дело не в негативном отношении к избирателям, это конкретное технологическое решение", — заявил политолог Дмитрий Орлов, комментируя отказ нескольких кандидатов от дебатов на выборах в Сибири.
Он считает, что кандидат может даже понести имиджевый ущерб от участия в дебатах. И это нерационально, так как доминирующий кандидат, по сути, оказывает другим кандидатам информационную поддержку.
Напомним, что врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко отказался от участия в совместных дебатах на радио и телевидении. В его штабе сообщили, что кандидат не сможет принять участие в дискуссиях со своими соперниками из-за занятости:
"В плотном рабочем графике кандидата много времени отводится на встречи с жителями края. Дискуссии проходят по тем же вопросам, но не с политическими оппонентами, а с избирателями".
От участия в дебатах отказались также другие сибирские кандидаты — врио губернатора: Александр Усс из Красноярского края, Андрей Травников из Новосибирской области и Сергей Цивилев из Кемеровской области.
Остальные кандидаты на должность губернатора Алтайского края в дебатах участвуют. Это Владимир Семёнов (ЛДПР), Людмила Суслова ("Справедливая Россия") и Андрей Крылов ("Партия Роста").
Комментарии
Посмотрела я вчерашние дебаты Крылова и Семёнова, посмешище полное. Зачем из себя дураков показывать?
Полностью согласна с политологом. Зачем ходить на дебаты, если и так на все вопросы отвечаешь
С политтехнологом этим я полностью согласен,у Томенко достаточно напряжённая кампания,много поездок по краю, за него и без дебатов проголосует наш народ алтаский.
А сусловой и семенову надо наобещать народу, а ни гроша не сделать
Людям делать нечего, вот они и на дебаты побежали. Томенко край начинает поднимать, а не сидит и стул просиживает
Интересного ничего на дебатах не было, только так, одни рассказы
Отказ от дебатов - слабость.
Придти на дебаты и выставлять себя клоунов как Семёнов- это проявление силы?
Томенко тебе ничего не светит))) кандидат поддерживающий угнетения народа в виде пенсионной реформы и других грабительских законов от Единной России не победит! У меня все знакомые будут голосовать наугад но только не за томенко
Московский политолог, получающий деньги из бюджета может заявлять что угодно, а вот жители края совершенно другого мнения.
Все боты отписались?
16.08.2018 18:19
Придти на дебаты и выставлять себя клоунов
Вот пусть бы пришёл, а мы бы посмотрели, клоун он или серьёзный человек. А так он просто испугался.
нет. как раз ты ещё ни чего тут не написал...
Придти на дебаты и выставлять себя клоунов как Семёнов- это проявление силы?
__________
Представляю как мычал бы там Томенко отвечая на вопросы о своей позиции на политику правящей партии в которой он состоит))))
Ставить партийное клеймо на человека, могут только недалёкие люди. А во-вторых хоть бы биографию человека открыл и посмотрел бы, состоит он в партии или нет. В-третьих, Томенко очень сильно нравится людям, никто не сомневается , что на этих выборах победит он.
Автор концепции «нового большинства» Владимира Путина (2005). Автор концепции легитимации приватизации[4]. Автор термина «энергетическая сверхдержава» (январь 2006)[5], при этом с 1999 г. выступал за усиление суверенного контроля над российским ТЭК, нефтяным и газовым транзитом. Автор доклада «Нефть в обмен на демократию» (2006)[6], в котором показал механизм движения транснациональных сырьевых корпораций к контролю над политической системой России. Автор концептуальной статьи «Политическая доктрина суверенной демократии» (ноябрь 2006)[7]. Член редакционной коллегии сборника "Библиотека «Единой России». Участвовал в разработке программы этой партии. Один из инициаторов политического проекта «План Путина»[8]. Один из инициаторов политического проекта «Общероссийский народный фронт»[9]. Доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. Создал систему отраслевых экспертных опросов и специальных сетевых медиапроектов. Организатор и участник опросов ряда рейтинговых проектов. Создатель одного из главных экспертных рейтингов — «100 ведущих политиков России»[10]. Автор и соавтор нескольких экспертных докладов[11]. [12][13][14][15][16] Автор аналитического доклада "Выборы президента: стратегия Путина и «московский протест» (январь 2012)[17].
Обладает широкими системами коммуникации в органах власти, партии «Единая Россия», крупных российских компаниях (прежде всего в нефтяной отрасли), PR-бизнесе и медиабизнесе. В 2004 году создал и возглавил Агентство политических и экономических коммуникаций — АПЭК.
Этот московский политолух замаран по самую маковку