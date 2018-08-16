Неучастие врио губернатора Алтайского края, кандидата в главы региона Виктора Томенко в дебатах — это вполне понятное и рациональное решение. И ему оно даже на пользу. Об этом заявил российский политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Его мнение опубликовано в материале газеты "Коммерсантъ".

"Доминирующий кандидат, а таковыми являются врио губернатора, кратно отличается от других электоральной поддержкой. Поэтому он может отказаться от дебатов. Если есть крупный игрок, он самим фактом присутствия усиливает свою поддержку. В преобладающем количестве случаев технологически это неоправданно. Такой кандидат не должен находиться рядом с другими на одной площадке. Поэтому здесь дело не в негативном отношении к избирателям, это конкретное технологическое решение", — заявил политолог Дмитрий Орлов, комментируя отказ нескольких кандидатов от дебатов на выборах в Сибири.

Он считает, что кандидат может даже понести имиджевый ущерб от участия в дебатах. И это нерационально, так как доминирующий кандидат, по сути, оказывает другим кандидатам информационную поддержку.

Напомним, что врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко отказался от участия в совместных дебатах на радио и телевидении. В его штабе сообщили, что кандидат не сможет принять участие в дискуссиях со своими соперниками из-за занятости:

"В плотном рабочем графике кандидата много времени отводится на встречи с жителями края. Дискуссии проходят по тем же вопросам, но не с политическими оппонентами, а с избирателями".

От участия в дебатах отказались также другие сибирские кандидаты — врио губернатора: Александр Усс из Красноярского края, Андрей Травников из Новосибирской области и Сергей Цивилев из Кемеровской области.

Остальные кандидаты на должность губернатора Алтайского края в дебатах участвуют. Это Владимир Семёнов (ЛДПР), Людмила Суслова ("Справедливая Россия") и Андрей Крылов ("Партия Роста").