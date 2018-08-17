Фото: avito.ru

Квартиру площадью 163 квадратных метра продают в Барнауле за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье находится на втором этаже кирпичной высотки на улице Балтийской. Планировка — зал, три спальни, кабинет, тренажерная комната, кухня, большая прихожая, два санузла.

Также в квартире имеется два застекленных балкона.

"Дом расположен в микрорайоне с развитой инфраструктурой. Рядом несколько школ и детских садов, торговые и фитнес-центры, детская поликлиника. Двор огорожен, круглосуточно видеонаблюдение и охрана, парковочное место закреплено за квартирой", — уточняет автор объявления.