Фото: Amic.ru

Две студентки Алтайского государственного технического университета разрисовали старый гараж для рабочих ООО "Алтайхимзащита", которое реконструирует пешеходную зону на улице Молодежной в рамках проекта "Комфортная городская среда".

Как рассказали девушки, они выступили с инициативой изобразить на старом гараже пейзажи Барнаула, чтобы он имел эстетический вид. Ремонт тротуаров в центре города продолжится до начала ноября. Гараж, где свои вещи оставляют работники подрядной организации, расположен на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического.

Отметим, что на реконструкцию улицы потратят 26 миллионов рублей. На улице Молодежной появятся новые скамейки. В основном они будут располагаться ближе к Красноармейскому и Ленина.

Длинные скамейки со спинками будут расположены в шахматном порядке рядом с Алтайским театром драмы и корпусом Алтайского государственного университета. Также будут подпорные стенки с цветочными клумбами. Мощных навесов на Молодежной не будет, поскольку они требуют сложной эксплуатации.

В рамках проекта на пешеходной части улицы Молодежной от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского весь асфальт будет заменен на плитку желтого, оранжевого, серого цветов.