"Змеиногорский Вестник" опубликовал фотографии после пожара в здании бывшего ликеро-водочного завода, которое в последние годы было заброшено.
Как видно на фото, полностью сгорела крыше цеха розлива. Внутренние помещения также сильно выгорели и пламя частично повредило административные корпуса.
Как сообщалось раннее, пожар произошел в среду вечером, 15 августа, в одноэтажном кирпичном строении с металлической кровлей и деревянной обрешеткой — в бывшем цехе розлива.
Было опубликовано видео с места пожара.
На момент прибытия пожарных крыша горела открытым огнем. На тушении работали четыре автоцистерны и 19 человек личного состава. Ликвидировать пожар удалось в 17:10.
Площадь пожара составила около 90 квадратных метров. Никто в результате ЧП не пострадал.
Предварительной причиной возгорания, как отметили в МЧС, является неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Очевидно, в заброшенном здании кто-то был и в результате допустил ЧП.
Отметим, что Змеиногорский ликеро-водочный завод был возведен в XIX веке.
Комментарии
Ключевое слово - "Заброшено"
а зачем нам иметь какое-то производство, пусть и ликеро-водочное? нас же москва кормит...
Все загнивает и заваливается. И администрации края дела нет. Нет,не было и не будет
А ведь в 80 - 90 годы продукция Змеиногорского ЛВЗ была отличной по качеству...
то 18:34
Вам что?Водки и ликёра не хватает?
16.08.2018 18:42
- гость -
у нас в стране кроме некоторой водки больше никакой выпивки нормальной не производят вообще!
Вам что?Водки и ликёра не хватает?
---------------
нам производства и переработки не хватает! а этот завод один из примеров
16.08.2018 19:09
- гость -
"нам производства и переработки не хватает!"
то 19:09
Кто будет с вами спорить?Администрацию края больше заботят торговля да тур кластеры )