"Змеиногорский Вестник" опубликовал фотографии после пожара в здании бывшего ликеро-водочного завода, которое в последние годы было заброшено.

Как видно на фото, полностью сгорела крыше цеха розлива. Внутренние помещения также сильно выгорели и пламя частично повредило административные корпуса.

Как сообщалось раннее, пожар произошел в среду вечером, 15 августа, в одноэтажном кирпичном строении с металлической кровлей и деревянной обрешеткой — в бывшем цехе розлива.

Было опубликовано видео с места пожара.

На момент прибытия пожарных крыша горела открытым огнем. На тушении работали четыре автоцистерны и 19 человек личного состава. Ликвидировать пожар удалось в 17:10.

Площадь пожара составила около 90 квадратных метров. Никто в результате ЧП не пострадал.

Предварительной причиной возгорания, как отметили в МЧС, является неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Очевидно, в заброшенном здании кто-то был и в результате допустил ЧП.

Отметим, что Змеиногорский ликеро-водочный завод был возведен в XIX веке.