Кандидат в губернаторы Алтайского края, депутат краевого Законодательного Собрания Владимир Семёнов приедет на выходных 18-19 августа в Красногорский и Петропавловский районы региона.

В субботу, 18 августа, в красногорском ДК пройдет встреча с избирателями. Пообщаться с кандидатом можно будет с 13:00 до 14:00.

А в воскресенье, 19 августа, Владимира Семёнова ждут в библиотеке поселка Мид Петропавловского района.

Владимир Семёнов является официально зарегистрированным кандидатом от партии ЛДПР. Кроме него за пост губернатора Алтайского края борются Виктор Томенко ("Единая Россия"), Людмила Суслова ("Справедливая Россия") и Андрей Крылов ("Партия Роста"). Томенко и Суслова также активно ездят по региону и встречаются с избирателями. Данных о встречах с жителями региона с Крыловым у нас нет.