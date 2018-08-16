Компания Дерипаски решила зарегистрироваться в российском офшоре

Совет директоров энерго-металлургической группы En+ Олега Дерипаски, попавшей под санкции США, принципиально одобрил перевод 100%-ной "дочки" En+ Holding Limited из кипрской юрисдикции в Россию, пишут "Ведомости" со ссылкой на сообщение самой группы.

Решение принято после вступления в силу закона о специальных административных районах (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде с особым налоговым и регуляторным режимом. Закон вступил в силу 6 августа.

В сообщении En+ отмечается, что смена юрисдикции позволит компании воспользоваться преимуществами нового законодательства. Резиденты внутренних офшоров получают статус международных компаний. Для них будут действовать налоговые преференции и отсутствовать валютный контроль, а информация о бенефициарах компаний из САР будет доступна только российским контролирующим органам и судам.

Совет директоров En+ также поручил менеджменту провести дополнительный анализ возможной перерегистрации компании в САР. О том, что En+ изучает возможность смены регистрации с острова Джерси на российскую, ранее рассказывали "Ведомостям" два человека, близких к компании и к одному из ее акционеров.

"Группа одной из первых поддержала прогрессивное российское законодательство, которое сделало возможным оптимизацию нашей структуры владения, и планирует стать одной из первых крупных международных российских компаний, которая воспользуется преимуществами новых положений о САР", – подчеркнул председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер (его слова приводятся в сообщении компании).

При этом он отметил, что размещение акций компании на Лондонской бирже было и остается важной составляющей в стратегии компании.

En+ Holding Limited стала первой компанией, объявившей о планах переехать в российские САР. Возможность перерегистрироваться в российские офшоры рассматривала и другая попавшая под санции компания Дерипаски — второй крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal, сообщал источник "Интерфакса" и подтверждал "Ведомостям" федеральный чиновник.