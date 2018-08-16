Депутат Госдумы Ольга Баталина встретилась с жителями Маркса для обсуждения законопроекта о пенсионной реформе. Видео опубликовано на YouTube-канале "Открытый канал".

Горожане проклинали депутатов и просили не принимать повышение пенсионного возраста, сообщают "Свободные новости. FreeNews-Volga".

Депутат попыталась оправдать принятие депутатами закона о пенсионной реформе в первом чтении необходимостью повышения пенсий россиян, но в ответ услышала вопрос из зала: "А они спросили народ?".

Затем она заявила, что в последний раз решения по пенсионному возрасту в стране принимались в 1956 году, но её снова прервали возмущенные возгласы марксовцев: "Пенсионной реформы в основном все против! Вы нас уговариваете!"

"Я вас не уговариваю, я хочу, чтобы мы вместе с вами сформировали предложения", — оправдывалась Баталина.

"Коммуналка выросла, бензин вырос! Раз бензин вырос, значит, продукты подорожают. Вы посмотрите, все уже подорожало!" — выступила одна из участниц дискуссии.

Другая женщина возмутилась предлагаемыми поправками в закон. Она заявила, что имеет серьезные проблемы со здоровьем и ждет день выхода на пенсию, но в случае принятия законопроекта уйдет на пенсию на год позже.

"Я буду каждый день вас проклинать. Чтоб вы загнулись там все", — добавила женщина.