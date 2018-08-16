Песков рассказал, почему Путин едет на свадьбу в Австрию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил планы российского президента посетить в субботу, 18 августа, церемонию бракосочетания австрийского министра тем, что Владимир Путин ранее был в Вене, где и получил приглашение на свадьбу от министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и "с удовольствием его принял", сообщает "Пятый канал".

Бракосочетание 53-летней Карин Кнайсль с 54-летним бизнесменом Вольфгангом Майлингером состоится в субботу на винодельнях Южной Штирии.

Песков уточнил, что Путин сделает остановку в Австрии по дороге в Берлин, где в тот же день назначена его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Песков отметил, что президент России и раньше посещал частные мероприятия.

Как долго Путин собирается гулять на свадьбе, пресс-секретарь не ответил: "Это частное мероприятие, там нет протокола и нет времени, есть рамки рабочего визита в Берлин, которые будут соблюдены".

Присутствия на свадьбе журналистов Кремлевского пула, по словам Пескова, не предусмотрено. Что подарит российский лидер молодоженам, Песков пообещал сообщить позднее, пока это остается в секрете.