В СМИ появилась информация о том, что критиковавшая спикера Госдумы Вячеслава Володина за пенсионную реформу жительница Саратова стала помощником чиновника на общественных началах. Впрочем, в беседе с "Открытым каналом" Валентина Сорокина заявила, что Володин ей лично ничего не предлагал.

По словам пенсионерки, ей звонили из приемной спикер Госдумы, но в чем будет заключаться ее роль, не уточнили. "Вообще это мне и не надо. Ребят, мне 72 года", — объяснила свою позицию Сорокина.

11 августа Володин пообщался с жителями поселка Комсомольский. На встрече пенсионерка задала ему вопрос о пенсионной реформе. В своем ответе председатель Госдумы заявил, что не исключает отмену государственных пенсий.